<span style='text-decoration: underline;'>Triathlon nord Africa/Complexe des Andalouses - Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Prédominance Tchèque, les nationaux s’imposent en sprint</span>

29Le complexe touristique Les Andalouses (Oran), a abrité ce vendredi passé, pour la première fois en Algérie, un triathlon international. Ce triathlon North Africa, a été initié par les frères tchèques Atarsia, Adam et Kuba, natifs d’Algérie.

Ces deux éléments sont des internationaux tchèques qui connaissent bien l’Algérie. Ils se lient d’amitié depuis 2011 avec un athlète national d’aviron et finissent par s’entrainer ensemble. Lors d’une séance d’entrainement en mer, ils tombent sous le charme de la Corniche oranaise et de ses belles côtes notamment le complexe des Andalouses. C’est alors que l’idée d’organiser un triathlon international à Oran, a germé et le projet a été concrétisé avec l’aide du club oranais d’aviron le CSUO présidé par Tekouk Noureddine, de la ligue de natation qui ont mis tous leurs moyens humains pour la réussite de l’événement et du groupe ‘’VTT Kids’’. La compétition a été sponsorisée par ‘’Ifri’’, un soutien de taille. Ont pris part aux épreuves, 52 triathlètes, dans trois spécialités de courses, à savoir la moyenne distance, la longue distance, intitulée ‘’IRON Man’’, plus rude et le sprint. Les triathlètes, ont représenté l’Algérie, Italie, Tchéquie, Suisse, Autriche, France, Roumanie, Slovaquie, Turquie et Portugal. Le champion du monde tchèque Petr Vabrousek et la suisse Coraline Chapatte, des légendes de cette discipline ont été désignés ambassadeurs de l’événement. S’agissant des résultats, la domination tchèque était logique en longue et moyenne distance. Les triathlètes algériens se sont imposés en sprint en messieurs et en dames. Ghrici Houari, un membre influent de la ligue oranaise de nation, s’est montré satisfait et annonce, que le projet de la création d’une fédération pour cette discipline est en marche, de même que les ligues régionales et de wilaya.