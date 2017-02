<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 française | 26ème journée (US Orléans)</span>:<br><span style='color:red;'>Premier but de la saison pour Karim Ziani</span>

Ligue 2 française | 26ème journée (US Orléans) : Premier but de la saison pour Karim Ziani

L’ancien international algérien de l’US Orléans, Karim Ziani, a signé lundi soir son premier but de la saison lors de la réception du RC Lens (2-1), en clôture de la 26e journée du championnat de Ligue 2 française de football. Ziani (34 ans) a fait le break pour son équipe en transformant un penalty à la 83e minute de jeu. Le joueur algérien n’avait plus marqué en Ligue 2 depuis le 12 mai 2006. Ce jour-là, le milieu offensif avait frappé avec le FC Lorient face au Stade de Reims, déjà sur penalty. L’US Orléans, où évolue également le défenseur international Essaid Belkalem, a pris douze points sur quinze possibles, sur les cinq dernières journées. Grâce à cette nouvelle victoire, Orléans se replace dans la lutte pour le maintien en occupant la 18e place avec 27 points, à une longueur du premier non-relégable, l’AJ Auxerre. Ziani s’est engagé avec Orléans l’été dernier pour un contrat d’une saison, effectuant son retour en France sept ans après son départ de l’O Marseille (Ligue 1). Le joueur avait évolué en France sous les maillots de Troyes, Lorient, Sochaux et Marseille. Il va opter par la suite pour Wolfsburg (Allemagne) puis Kayserspor (Turquie), avant d’atterrir au Qatar où il a joué pour Al Jaish et Al-Arabi.