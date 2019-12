<span style='text-decoration: underline;'>A raison de deux rotations par jour </span>:<br><span style='color:red;'>Premier départ demain du bus touristique à Oran</span>

Oran aura son bus touristique qui effectuera demain, son premier voyage, a-t-on appris hier auprès du bureau de l’Office national de tourisme à Oran (ONAT). (Oran city Tour), effectuera deux rotations à partir de demain pour une durée de 3 heures.

Ce qui permettra de faire la promotion de l’image touristique d’Oran et faire connaître les différents lieux historiques et touristiques de la capitale de l’ouest. Notons, qu’un bus d’un habillage rouge décoré avec des images des monuments d’Oran, a été aménagé pour effectuer ce circuit touristique qui sera le premier à travers le territoire national géré par un établissement public qui est l’ONAT. Le départ du voyage s’effectuera à partir du nouveau bureau de l’ONAT situé sur la rue Mohamed Khémisti. Notons, que ce circuit touristique a fait l’objet d’une réunion de la part du wali d’Oran qui a insisté sur son lancement pour apporter un plus pour le tourisme dans la capitale de l’ouest algérien.

Ce bus va parcourir 13 endroits de la ville de la cathédrale en passant par le Palais de la culture, la place 1er Novembre, avec une halte de 15 minutes, il continuera son chemin vers le Château Neuf, Palais du Bey, Mosquée du Pacha, Jardin Ibn Badis (Promenade de Létang); passage a la place Boudali Hasni à Sidi El Houari, Bains turcs, Hôpital Baudens, porte du Santon, Plateau de Moulay Abdelkader (halte de 15 minutes), fort de Santa Cruz et Chapelle (halte 60 min), retour à la place 1er Novembre par la rampe du commandant Ferradj. Deux départs sont prévus quotidiennement, le premier à 9 heures et le deuxième à 14 heures. Notons, que deux bus assurent une tournée dans les différents monuments aux visiteurs dans la wilaya de Tlemcen. Un investisseur de la région a aménagé en 2017 deux autobus touristiques qui permettent une visite guidée du centre-ville et de la périphérie.

Les deux autobus, dont l’intérieur a été aménagé dans un style traditionnel, proposent une description audio préenregistrée de la visite en douze langues.

Fethi Mohamed