<span style='text-decoration: underline;'>Samedi prochain </span>:<br><span style='color:red;'>Premier forum sur le tourisme et le patrimoine de la région de Gdyel</span>

Un premier forum sur le tourisme et le patrimoine de la région de Gdyel se tiendra samedi dans cette ville de l’est d’Oran, a-t-on appris lundi des organisateurs. 70 participants prendront part à cette rencontre, organisée à l’initiative de l’association du développement durable «Boudour» au niveau de la salle polyvalente de la ville, a indiqué son président.

Ce forum, qui mettra en exergue les atouts culturels et le patrimoine touristique de Gdyel, sera animé par des universitaires et des spécialistes en patrimoine et en développement local, ainsi que des représentants des secteurs du tourisme, de la culture, de l’environnement et des forêts, a précisé Mohamed Akroum.

Des ateliers, traitant de l’histoire de la région de Gdyel, du tourisme et du patrimoine ainsi que du développement de cette localité surplombant la mer, sont prévus au programme. Considérée comme l’une des plus belles régions d’Oran, Gdyel abrite le plus beau village touristique de la wilaya, connu sous le nom de Kristel réputé pour ses sites naturels féériques, son littoral pittoresque et ses terres fertiles qui produisent certains types de légumes, notamment la laitue croustillante et le radis. Cette région est réputée aussi pour l’activité de pêche traditionnelle avec son port de pêche et son plan d’eau, son lac Tilamine s’étendant sur une surface de 2400 has classé sur la liste Ramsar des zones humides. Cette zone humide est chaque année le lieu de passage et de nidification de plusieurs oiseaux, dont le flamant rose. Gdyel compte une forêt Ras El Ma, avec ses eaux fraiches et un site archéologique «Tebbana».