<span style='text-decoration: underline;'>Le départ de l’Usmba vers la Tunisie est prévu ce jeudi </span>:<br><span style='color:red;'>Premier match amical à Mascara hier face au Galia</span>

Malgré le retard cumulé dans le début de préparation de l’exercice 2017-2018, les joueurs du club phare de la Mekerra, sont soumis depuis mardi dernier, à une charge physique très élevée afin de rattraper le retard.

C’est ce qui a été révélé par le premier responsable de la barre technique, Chérif El Ouazzani Sid Tahar, avec qui nous avions eu une petite discussion à la fin de la séance d’entraînement en fin d’après-midi avant-hier samedi. Si Tahar nous dira dans cet entretien: «Malgré le retard cité, mes poulains sont déterminés à se rattraper. Ce match du GC Mascara sera à coup sûr, un premier test afin que je tire des conclusions sur la réponse de mes joueurs suite aux séances biquotidiennes basées sur la condition physique. Ce sont donc les premiers mots à tirer de Chérif El Ouazzani qui nous révéla qu’il ne peut aujourd’hui, tirer des conclusions sur la progression physique de ses éléments. «Tout sera concluant dès notre départ pour le second stage de la Tunisie avait conclu notre interlocuteur avant-hier. Après donc cinq jours d’intenses séances physiques et tactiques, l’USMBA s’est mesurée hier à Mascara face à son premier sparring-partner, le Gallia de la ville de l’Emir. Une séance d’endurance dans la matinée du dimanche au lac Sidi M’Hamed Benali et un départ vers la ville de l’Emir dès 15 heures. Une joute amicale qui commença hier à 17h30 au stade Meflah Aoued de Mascara, vu que celui de l’Unité africaine accuse un terrain bossu. Ce match sera peut-être suivi d’un autre demain mardi, sinon, en cas d’absence d’adversaire, le groupe continuera sa préparation au sein du centre régional de jeunes talents de foot dirigé par Bachir Mebarki. Puis, une rencontre entre les joueurs est prévue avec le premier responsable de la SSPA/USMBA, Hasnaoui Okacha, afin de régler tous les problèmes financiers et d’ordre organisationnel. A savoir que ce stage de Sidi Bel-Abbès est de huit jours. Le départ pour la Tunisie est prévu pour jeudi prochain d’une durée d’une dizaine de jours.

M.Bekkar