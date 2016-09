<span style='text-decoration: underline;'>Promotion immobilière Algéro–chinoise</span> :<br><span style='color:red;'>Premier partenariat entre groupe Chérif Othmane et C.A.E.A</span>

Le premier partenariat promotionnel immobilier s’est concrétisé ce jeudi à Oran entre le groupe Chérif Othmane et la société chinoise C.AE.A qui donne naissance au groupement Victoria CAEA. Une cérémonie de lancements des travaux du premier projet situé à Hai Khémisti Franche maritime (Falaise) comprenant 123 logements hauts standings.

L’événement a été rehaussé par la présence de monsieur Zaalane Abdelghani, wali d’Oran, du président de l’A.P.W monsieur Fathallah, du président de l’APC d’Oran, Boukhatem Noureddine et des responsables concernés des sociétés messieurs Chérif Othmane et Karim et une forte délégation chinoise de CAEA et de beaucoup d’invités. Le wali d’Oran devait couper le ruban de lancement des travaux avec monsieur Chérif Karim, le directeur général avant de recevoir les explications de ce partenariat dans ce domaine, monsieur Zaalane devait féliciter et encourager les nouveaux associés dont il s’est fait un cheval de bataille pour enrayer la crise de logements à Oran. Les travaux de ces immeubles dureront 24 mois. Ainsi, après l’investissement dans l’hôtellerie où le groupe Eden Chérif Othmane est devenu la première chaîne hôtelière Algérienne, a rivalisé avec les chaînes mondiales. Le groupe promotion immobilière semble connaître également une bonne réputation pour ses immeubles grands standing. Ainsi, Chérif Othmane ancien Moudjahid, nationaliste dans le sang, est devenu le bâtisseur.

Adda