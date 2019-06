<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2019 | Préparation (Algérie - Burundi)</span>:<br><span style='color:red;'>Premier test de rodage pour les Verts</span>

La sélection algérienne de football entrera dans le vif du sujet en affrontant en amical son homologue burundaise mardi au stade Jassim Ben Hamad à Doha (19h00 algériennes), en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet).

A pied d’oeuvre depuis samedi soir à Doha, les joueurs du sélectionneur national Djamel Belmadi espèrent mettre à profit ce premier test pour régler leurs automatismes avant le second match amical, prévu dimanche prochain face au Mali, dans ce qui sera un véritable test révélateur avant la campagne africaine. «Les deux matchs amicaux qu’on disputera face au Burundi et au Mali, deux adversaires qualifiés pour la CAN-2019, seront très importants. Ces rencontres vont permettre au sélectionneur d’avoir une idée assez claire sur la composante de l’équipe et de là, à mieux préparer le premier match du tournoi face au Kenya le 23 juin», a affirmé le président de la Fédération algérienne (FAF), Kheïreddine Zetchi. De son côté, le Burundi, dont il s’agit de la première participation à la CAN, avait rejoint Doha le 2 juin pour poursuivre sa préparation, après une première étape effectuée dans la capitale Bujumbura, conclue par un match amical face au champion national Aigle Noir (2-1). Outre l’Algérie, les coéquipiers de l’attaquant de la JS Kabylie, Fiston Abdul Razak, joueront un dernier match amical le 17 juin face à la Tunisie au stade Radès de Tunis. A la CAN-2019, le Burundi évoluera dans le groupe B, domicilié à Alexandrie, avec le Nigeria, la Guinée et Madagascar, alors que l’Algérie a hérité du groupe C, basé au Caire, en compagnie du Sénégal, du Kenya et de la Tanzanie.