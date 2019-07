<span style='text-decoration: underline;'>Hassi Bounif </span>:<br><span style='color:red;'>Première expérience réussie de culture du gombo</span>

La culture du gombo, première expérience à Oran, a été «une gran de réussite» vu les résultats positifs de production de ce légume que ce soit quantitativement que qualitativement, a indiqué Abed Fatah, président de l’association locale pour la promotion de la société rurale «Tamari», initiatrice du projet.

La culture du gombo, plus connu chez le consommateur algérien sous le nom de «gnaouia», expérimenté dans un champ sur une surface d’un hectare à Hassi Bounif (est d’Oran) «a été une réussite totale et a donné des résultats positifs du point de vue qualité et quantité», a précisé Abed Fatah. Des graines, importées de Turquie, ont été utilisées pour la culture de ce type de légume, célèbre aussi en Orient, notamment dans les pays du Machreq arabe où il est connu sous le nom de «mouloukhia» ou «or vert», a ajouté le président de l’association «Tamari», signalant que le gombo est une plante qui a une durée de vie courte dont la production se fait en été. Trois mois seulement sont nécessaires entre la plantation de ce légume et sa récolte. Cette expérience a été réalisée au niveau du département de biologie de l’Université Oran1 “Ahmed Ben Bella”, sous la direction de l’étudiante Fatima Yakoubi, qui prépare une thèse sur la production du gombo dans les zones salées et qui est membre de l’association Tamari, a indiqué Abed Fatah, soulignant que l’association tend à établir des liens de coopération avec les chercheurs de l’Université afin de consolider la théorie avec le travail pratique dans le domaine du développement et de l’introduction de nouveaux produits agricoles dans la société rurale agraire. Après cette expérience réussie qui entre dans le cadre du programme de l’association “Tamari” de développement de l’économie rurale à Oran, il est prévu de l’étendre aux terrains agricoles se trouvant dans les zones rurales reculées, notamment à Ain El Kerma, Tafraoui et Sidi Benyebka, en vue d’initier de nouveaux projets créateurs de richesse dans ces zones, ce qui permettra d’accroître les revenus des familles agricoles. Le gombo, cultivé en été et riche en vitamines, a de multiples vertus bénéfiques pour la santé. Ce légume est conseillé aux diabétiques et est particulièrement prisé chez les Oranais qui ont découvert ses bienfaits et son goût unique. La «gnaouia» qui peut être préparée de différentes manières, est disponible chez un nombre limité de marchands, dans des magasins précis au centre-ville d’Oran, à un prix variant entre 500 et 700 dinars le kilo. Elle provient généralement de Bechar et de quelques wilayas dans l’Est du pays. Par ailleurs, l’association “Tamari”, qui est membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie (CCIO), œuvre à développer plusieurs expériences agricoles, notamment la culture des champignons. Elle a présenté un projet sur l’intensification de production de semences en milieu rural à la Direction de l’action sociale, «mais est restée, jusqu’à présent, sans écho de cette instance», a-t-on indiqué.