<span style='text-decoration: underline;'>Assurée par le centre de formation de l’ETO</span>:<br><span style='color:red;'>Première session de formation au profit des receveurs de bus</span>

Les usagers de bus à Oran se sont plaints à maintes reprises de la qualité de service au niveau des bus privés et les comportements irresponsables enregistrés quotidiennement de la part des chauffeurs et receveurs, notamment avec l’absence de l’uniforme, «des receveurs n’hésitent pas à fumer, à dire des mots vulgaires, à se disputer entre eux à la recherche de plus de bénéfice» nous dira un citoyen.

Pour remédier à cette situation, la formation de ces receveurs est primordiale pour que le comportement soit amélioré envers les usagers pour le bien du secteur du Transport réputé pour son anarchie. Pour cela, le centre de formation de l’Etablissement de transport public (ETO), vient de finaliser la première formation dédiée aux receveurs. Une dizaine de receveurs ont suivi cette formation qui a touché plusieurs sujets parmi eux, le bon comportement et les notions initiales des premiers secours. Cette formation sera suivie par d’autres, les receveurs désirant bénéficier de cette formation n’ont qu’à se rapprocher de ce centre de formation qui dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour offrir une formation de qualité au profit des candidats. Il assure également, la formation des chauffeurs de poids lourds qui est devenue obligatoire suite à un arrêté publié au Journal Officiel N°49 du 21 août 2016, en application des dispositions de l’article 191 bis du décret exécutif N°04-381 du 28 novembre 2004, dans lequel il est fixé les conditions et les modalités de formation pour l’obtention du brevet professionnel des conducteurs de véhicules de transport de personnes et de marchandises.

Dorénavant, tout conducteur de bus ou de camion détenteur d’un permis de conduire de catégorie C, D ou E, doit obtenir un certificat d’aptitude dénommé brevet professionnel. Il doit avoir suivi avec succès, une formation dans le transport de personnes ou de marchandises.

Les matières dangereuses sont également sujettes à l’obtention du brevet professionnel de transport de marchandises et d’une attestation pour transport spécifique des matières dangereuses, s’effectue à travers une mise à niveau des connaissances, dans le cadre d’une formation continue toutes les cinq années.

Selon le même décret, «la formation pour l’obtention du brevet professionnel, s’effectue sur la base d’une convention renouvelable. Cette dernière fixe les conditions et les modalités d’organisation de la formation initiale et continue des conducteurs professionnels de transport de personnes, de transport de marchandises et du transport spécifique des matières dangereuses». Dans son article 5, le JO N°49 indique que «le centre de formation, agréé ou autorisé par le ministre chargé des transports, doit communiquer, en version papier et/ou en version électronique, pour chaque session de formation (transport de personnes, transport de marchandises et transport spécifique des matières dangereuses), à l’antenne locale du centre national des permis de conduire (CE.NA.PE.C), le procès-verbal d’ouverture comprenant la liste des stagiaires».

Fethi Mohamed