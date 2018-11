<span style='text-decoration: underline;'>Partenariat entre l’université Oran 1 et la firme canadienne SAJE </span>:<br><span style='color:red;'>Première session pour la formation de 30 enseignants sur la création d’entreprises</span>

Dans le cadre d’un partenariat entre l’université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella et le centre canadien d’excellence en entrepreneuriat « SAJE-Montréal», une première session pour la formation de 30 enseignants à la gestion-conseil appliquée au lancement et développement d’entreprise s’est tenue au courant de cette semaine, a-t-on appris de sources bien informées au niveau de cet établissement universitaire. Il s’agit d’une première session sur sept programmées durant cette année universitaire 2018/2019.

Cette formation permettra à l’université Oran 1 de se doter d’un groupe de cadres formateurs en mesure de faire du coaching, du suivi et de l’accompagnement en gestion des processus de lancement d’entreprises pour ses étudiants et doctorants, ses chercheurs et ses laboratoires de recherche.

La première session est animée par le docteur Abderrahmane Bénariba, Directeur Général du Développement et de la Gestion des projets auprès de la Firme de Gestion Conseil Publique SAJE Montréal Centre, Conseiller senior et Expert international en développement d’entreprises. L’université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella prévoit par ailleurs un projet pour la mise en place à plus long terme, d’un système de formation à distance basé sur le nouveau concept de plateforme entrepreneuriale développé par SAJE-Montréal : l’incubateur « virtuel » et de la création d’un institut de l’entrepreneuriat qui dispensera des mini MBA en gestion-conseil dans le domaine de la création l’entreprise.

Le SAJE Montréal ou Centre d’Excellence Entrepreneurial est un organisme de gestion-conseil dont la mission est de stimuler, favoriser et de soutenir le démarrage et l’expansion des petites et moyennes entreprises au Québec. Au fil des années, le SAJE Montréal Centre a su gagner la confiance et l’estime des bailleurs de fonds internationaux et d’institutions académiques reconnues pour mener à bien des projets de transfert d’expertise en entrepreneuriat.

La gouvernance du SAJE Montréal Centre est composée d’un conseil d’administration qui entérine les décisions stratégiques et d’une direction générale. L’organisme dispose d’une équipe de conseillers pluridisciplinaires et compte plus d’une quarantaine de collaborateurs spécialistes dont la plupart interviennent en tant qu’experts-consultants accrédités.

Leader dans son milieu, le SAJE a accompagné plus de 25.000 entrepreneurs depuis l’an 2000 en leur offrant des services-conseils, du coaching et de la formation.

