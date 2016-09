<span style='text-decoration: underline;'>L'Office National de l'Assainissement lance, avec le concours de SEAAL, SEOR et SEACO, dans leur périmètre de gestion, une campagne de sensibilisation sous le thème</span> :<br><span style='color:red;'>” Prenez soin des réseaux d’assainissement”</span>

Dans quelques jours, l’Algérie, à l’instar des autres pays musulmans, célèbrera la fête de l’Aïd El Adha. Une occasion pour les citoyens de se rapprocher et de s’organiser autour de bonnes actions pour la célébrer dans les meilleures conditions.

Dans ce contexte, l’Office National de l’Assainissement lance, avec le concours de SEAAL, SEOR et SEACO, dans leur périmètre de gestion, une campagne de sensibilisation sous le thème ” Prenez soin des réseaux d’assainissement”. Durant la célébration de la fête de “Aïd El Adha”, les réseaux d’assainissement se transforment en décharge où sont jetés les déchets liés au sacrifice des moutons. Certains de ces déchets tels que les cornes, les pattes ou la toison ne peuvent être introduits dans les réseaux d’égouts car pouvant occasionner l’obstruction des canalisations et parfois-même, dans certains quartiers, causer des débordements des eaux usées. Ces déchets peuvent nuire aussi au bon fonctionnement des stations d’épuration.

Les opérateurs, sous tutelle du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement, incitent les citoyens à éviter de jeter les déchets dans les égouts et de s’abstenir de lever les tampons des regards, et ce, en adoptant un simple geste, qui se résume à les mettre dans des sacs afin de les évacuer vers une décharge adéquate.

Les unités opérationnelles de l’ONA, de SEAAL, SEOR et SEACO seront mobilisées, pour les besoins d’éventuelles interventions sur les réseaux d’assainissement et de surveillance des stations d’épuration, astreints à assurer des permanences les jours de l’Aïd El Adha.