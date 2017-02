<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Elections législatives</span>:<br><span style='color:red;'>Préparatifs techniques et administratifs</span>

Dans le cadre des préparatifs techniques et administratifs des prochaines élections législatives prévues le quatre mai de l’année en cours, conformément aux orientations du ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, hier, dans la matinée, le wali a présidé une rencontre des directeurs de l’exécutif, les chefs de daïras et les maires des communes de la wilaya de Mostaganem.

Ainsi, dans son intervention, le wali a insisté sur la neutralité de l’administration et que chaque maire se comporte dans cet ordre d’idées tout en enlevant la casquette partisane et traite avec les autres commis de l’administration tous candidats au même pied d’égalité. Le premier responsable de la wilaya a instruit les maires et les chefs de daïras de commencer à préparer les centres et les bureaux de vote, les salles devant servir de lieux de meetings de partis politiques, les lieux d’affichage et surtout de bien actualiser les listes électorales dont l’opération s’achève le vingt deux du mois en cours. Aussi, les moyens de transport, le téléphone dans chaque centre de vote, l’électricité, les repas sains, doivent être prévus et planifiés dès demain. Les encadreurs seront désignés bien à l’avance pour les centres et bureaux de vote. Le directeur de wilaya du commerce a lui aussi été instruit par le wali d’entreprendre toutes les mesures pour que les commerces resteront ouverts le jour du scrutin. La commission permanente de wilaya de surveillance des élections peut se manifester à tout moment dans une mairie pour une inspection ou vérification. Donc, il faut la recevoir avec aisance et courtoisie a instruit le wali les maires. A son tour, le directeur de la réglementation et des affaires générales a rappelé les grands axes des préparatifs techniques et administratifs et a indiqué que toute signature récoltée par les candidats indépendants ou partisans, doit être légalisée par le maire, le secrétaire général de la mairie ou par les délégués dans les annexes, en présence de l’intéressé. Selon ce responsable, la wilaya de Mostaganem compte 324 centres et 1141 (mille cent quarante et un) bureaux de vote et plus de cinq mille cinq cents agents encadreurs de ces bureaux et centres. Quelque quatre cent soixante cinq mille électeurs sont inscrits dans les trente deux communes de la wilaya. L’actualisation des listes se poursuit jusqu’au 22 de ce mois.

Charef.N