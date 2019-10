Préparation des JM 2021… Les délais seront-ils respectés ?

En visite mardi dernier à Oran, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, s’est rendu sur les sites en chantier devant accueillir les jeux méditerranéens de 2021 à Oran. Conformément aux instructions arrêtées par le gouvernement, le Ministre a présidé sur place la réunion de la commission technique chargée du suivi des projets. Le ministre, indiquent nos confrères de la presse locale, a exprimé sa satisfaction et s’est dit conforté par le rythme d’avancement des travaux constaté. Selon le haut responsable, «tous les problèmes exposés par la société de réalisation, les bureaux d’étude ou les services de wilaya ont été pris en charge…Et il faut continuer les efforts pour accompagner les autorités locales et permettre la réception de ces projets dans les délais prescrits”. On note également, que le ministre de l’habitat a inspecté également les projets du village méditerranéen et du champ de tir ainsi que le projet de nouvelle aérogare à l’aéroport international Ahmed Ben Bella qui, en principe, devrait être livré en avril 2020. Commentant cette actualité, des observateurs avertis, ne semblent cependant pas tout à fait convaincus par les propos d’un Ministre de l’habitat visitant les projets d’infrastructures destinées au déroulement des prochains J.M de 2021. Loin de partager l’optimisme affiché, ils notent au contraire, que bon nombre de problèmes et de contraintes n’ont pas été levés, pénalisant ici et là l’avancée des travaux au niveau de certains sites. S’interrogeant sur les motifs réels ayant conduit le Wali d’Oran à se séparer des deux principaux gestionnaires en charge des préparatifs des prochains JM, le directeur des Equipements et celui de la Jeunesse et des Sports, les «mauvaises langues» oranaises restent persuadées que leur mutation hors de la wilaya d’Oran, ne réglera pas forcément toutes les insuffisances et les carences générées par des formes d’incompétence et de laxisme propres au terrain oranais. Un ingénieur, proche du dossier de réalisation du stade olympique, nous confiait il y a quelques jours, que «l’imbroglio» administratif et financier qui a failli étrangler la Société chinoise de réalisation, serait le résultat d’un curieux «laisser-aller» organisé par des «acteurs subalternes qui ne répondraient nullement aux profils des postes occupés». Le stade olympique, dont les travaux ont été lancés en 2008, aurait pu être livré en 2012. L’avant-dernière échéance était fixée au mois de janvier de l’année 2019 en cours. Puis reculée à décembre et finalement arrêtée à juin 2020. Qui peut garantir vraiment que cette date sera la bonne et que les délais seront respectés ? Tant il est vrai, comme on dit, que «le diable se cache dans les détails…».

Par S.Benali