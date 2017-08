<span style='text-decoration: underline;'>﻿Cités universitaires</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 10.000 demandes d’hébergement enregistrées</span>

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) a indiqué que prés de 10.000 demandes d’hébergement dans les cités universitaires ont été soumises par les nouveaux bacheliers depuis l’ouverture de la plateforme électronique réservée à cet effet, a indiqué jeudi un responsable du ministère.

«Dans le but de faciliter les procédures d’hébergement au nouveaux bacheliers, une plateforme électronique a été ouverte pour réceptionner les demandes», a déclaré à l’APS le directeur de la formation supérieure au ministère, Djamal Boukezzata qui a jouté que cette plateforme «sera fermée le 20 août avant sa réouverture prévue du 5 au 9 septembre prochain».

Il a en outre indiqué que 10.000 demandes d’hébergement universitaire ont été enregistrées. Une autre plateforme a été mise en place en vue de traiter les demandes des titulaires d’un baccalauréat étranger pour les algériens ayant suivi une formation à l’extérieur et les étrangers désirant poursuivre leur études universitaire en Algérie, a révélé la même source. Le responsable a rappelé qu’une deuxième préinscription est prévue entre le 12 et le 13 août pour ceux qui n’ont pas été orienté vers leurs premiers choix lors des inscriptions précédentes mais aussi pour les étudiants ayant passé des concours dans certaines disciplines outre ceux qui ont été orientés en dehors de leurs wilayas de résidence, vers l’économie, la littérature arabe, les sciences médicales et le droit.

Le nombre des étudiants concernés par ces inscriptions est de 18.095 dont 12.538 ont obtenu leur premier choix. M. Boukezzata a expliqué que «l’opération de transferts est prévue pour les 5 et 6 septembre prochain et concerne les transferts au sein l’université, les enfants de parents relevant des corps constitués et les étudiants inscrits mariés hors de leur lieu de résidence». Il a affirmé que les demandeurs de ce type de transfert perdront automatiquement leur première orientation.

Les résultats de cette phase seront annoncés le 9 du même mois. S’agissant des retardataires, le directeur de la formation supérieure a indiqué que «les demandes seront étudiées au cas par cas».

Par ailleurs, le ministère a fixé la période allant du 10 au 14 septembre comme date d’inscription finale pour les nouveaux bacheliers.

«329.723 préinscriptions des nouveaux bacheliers ont été enregistrées entre le 1 et le 3 août, soit 96,54% alors que le nombre des étudiants qui ont validé leur inscriptions après l’orientation a atteint 325.039 étudiants soit 98,03%» a t-il précisé, affirmant que plus que 66% des étudiants ont été orientés vers leur premier choix. Un accord entre le MESRS et les services des assurances sociales a été conclu en vue de faciliter la délivrance de la carte CHIFA aux nouveaux étudiants grâce à l’exploitation des informations mémorisées sur la plateforme électronique du ministère.