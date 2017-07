<span style='text-decoration: underline;'>Deuxième session du BAC 2017</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 10.000 policiers réquisitionnés</span>

En prévision de la tenue de la deuxième session du baccalauréat qui se tient dès aujourd’hui (jeudi), la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a mis en place un dispositif de sécurité particulier et ce, pour garantir l’acheminement des sujets et le bon déroulement de l’examen.

Ainsi, la DGSN a mobilisé près de 10.000 policiers pour sécuriser les 293 centres d’examen à travers le territoire national. Ce chiffre a été annoncé hier lors d’une conférence de presse, organisée au Forum de la DGSN. Le sous-directeur des édifices publics et des représentations diplomatiques, Khotri Rezk Allah, a souligné que «comme à la première session, toutes les mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement et la sécurisation de cet examen».

Selon lui, 1.752 policiers seront mobilisés au niveau des 293 centres d’examen tandis que les 8.000 policiers seront dispatchés entre 70 centres de correction, 51 centres d’impression des sujets ainsi que 18 centres de conservation. Plus explicite, il parlera d’un total de 432 centres qui seront sécurisés par les tuniques bleues. Selon notre interlocuteur, chaque centre est surveillé 24H/24 par pas moins de 12 policiers tous grades confondus avec un système de relève de 3/8». L’officier de la Police a expliqué que le dispositif en question, «comporte également des mesures sécuritaires pragmatiques visant à garantir la fluidité routière et faciliter le trafic au niveau des grands axes menant vers les centres d’examen».

Le sous-directeur des édifices publics et des représentations diplomatiques, a précisé que les sujets du BAC seront acheminés par voie aérienne et que l’institution a mobilisé 30 pilotes d’hélicoptères et a programmé 15 vols. Avec l’appui du ministère de la Défense nationale, les vols se feront depuis l’aéroport militaire de Boufarik vers l’Est, l’Ouest et le Sud. Parlant de l’équipage, il indiquera qu’«il sera composé de deux policiers, deux gendarmes ainsi qu’un représentant du ministère de l’Education». Une fois arrivés à destination, les sujets seront dispatcher sous haute escorte à travers les directions de l’Education.

Le CLA boycotte la session du BAC

Par ailleurs, et après avoir affiché leur refus pour l’organisation de la deuxième session du BAC, le Conseil des lycées d’Alger (CLA), a décidé de boycotter la session spéciale prévue du 13 au 18 juillet en cours. La décision qui permet aux absents aux épreuves du baccalauréat 2017 de repasser l’examen avec les retardataires, a été contestée par le CLA, qui qualifie cette décision de «politique» et «non pédagogique». Le CLA critique également la décision du gouvernement de décider d’une deuxième session du BAC sans se concerter avec les syndicats du secteur.

