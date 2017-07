<span style='text-decoration: underline;'>Bilan de la Protection civile </span>:<br><span style='color:red;'>Près de 100 morts par noyade en 40 jours</span>

99 personnes se sont noyées en mer dans des rivières ou dans des plans d’eau. Depuis le 1er juin, date du début officiel de la saison estivale jusqu’au 10 juillet.

C’est en effet, ce qu’ont annoncé les responsables de la communication de la Direction générale de la protection civile. Les mêmes responsables précisent que 36 personnes ont trouvé la mort par noyade au niveau des plages dont 15 individus ont péri dans des plages surveillées, parmi lesquels 8 noyés en dehors des horaires de surveillance, alors que 21 autres sont décédés sur des périmètres non surveillés de plages formellement interdites à la baignade. Les wilayas ayant enregistré le plus de décès sont Mostaganem avec 6 noyades, toutes dans des plages interdites suivis de Boumerdès avec 3 noyades et Chlef avec deux cas de noyades.

Les services de la Protection civile ont enregistré également, «12.404 interventions ayant conduit au sauvetage de 7.773 personnes d’une noyade». Aussi, 33 victimes ont été recensées durant la même période en rivière ou dans des plans d’eau. Il indiquera que les unités de la Protection civile ont enregistré 10 noyades dans des mares d’eau, 7 dans des barrages, 11 dans des retenues collinaires et 3 dans des bassins.

Il est à rappeler que la Direction générale de la Protection civile avait enregistré depuis le début du mois de juin jusqu 15 août de l’année écoulée, 190 noyades dans les plages et barrages et aussi de plusieurs milliers d’hectares et de milliers d’arbres fruitiers et palmiers sont partis en fumée pendant la même période. Le Colonel Achour, chargé de la communication de la Protection civile avait indiqué que sa Direction a recensé depuis le 1er juin 2016, 105 noyades dans les plages, dont 68 dans plages interdites et 37 dans les plages autorisées. Le même responsable précise que 16 victimes recensées hors des heurs de surveillance et les 21 aussi pendant les heures de surveillances.

Comme chaque année, la direction générale de la Protection Civile met en place un dispositif opérationnel destiné à la surveillance des plages autorisées à la baignade et cela durant quatre mois (du 1er juin au 30 septembre), tous les jours de 9h00 à 19h00. Pour l’année 2017, sur les 608 plages que compte le littoral algérien, 229 ont été interdites à la baignade dont la majorité a été fermées pour cause de pollution et risque particulier contre 379 autorisées.

Pour la saison estivale de l’année en cours la Direction Générale a procédé à la mobilisation de 18 000 agents professionnels et saisonniers contre 15 000 en 2016, soit une augmentation de 3000 agents supplémentaires.

Le dispositif opérationnel de cette année a été pourvu en moyens matériels supplémentaires, particulièrement en ce qui concerne les embarcations pneumatiques d’intervention, ainsi que les matériels collectifs et individuels.

Alger: Wahida Oumessaoud