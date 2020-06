<span style='text-decoration: underline;'>Sondage CNAS-Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 12.000 opérateurs économiques invités à révéler l’impact de la crise sanitaire sur leurs activités</span>

Les opérateurs économiques (privés et publics) de Blida sont invités à faire part de l’impact de la crise sanitaire due au Covid-19 que traverse la wilaya depuis mars dernier sur leurs activités, a appris l’APS du sous directeur des cotisations de l’Agence- Blida de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS).

Un sondage a été lancé, via le site (www.cnas.dz), en direction des opérateurs économiques, privés et publics, au nombre de 12.000, en vue de s’informer sur «l’impact du confinement total imposé à la wilaya depuis le 24 mars dernier, avant son remplacement, un mois après, par un confinement partiel, sur leurs activités», a indiqué Benarbia Fayçal.

«Cette situation (confinement) a contraint de nombreux opérateurs à arrêter leur activité, totalement pour certains, et partiellement pour d’autres. Un fait ayant impacté sur leurs activités économiques», a-t-il ajouté, expliquant par-là ce sondage lancé par la CNAS afin de leur permettre, a-t-il dit, de «faire part de l’état de leur situation et de celle de leurs employés».

Ce sondage vise également à «déterminer le nombre d’opérateurs ayant arrêté totalement ou partiellement leurs activités, tout en citant les causes, de même que le nombre d’opérateurs concernés par les décrets exécutifs 69/20 et 70/20, relatifs aux mesures exceptionnelles prises par l’Etat contre la propagation du Covid-19, notamment le congé exceptionnel», a souligné M. Benarbia. Il s’agit également selon le même responsable de leur offrir l’opportunité d’exprimer des «observations et propositions concernant le versement de leurs cotisations, à travers notamment un échéancier de paiement adéquat», a-t-il observé.