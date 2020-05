<span style='text-decoration: underline;'>BATNA</span>:<br><span style='color:red;'>Prés de 16.000 familles démunies ciblées par une action de solidarité</span>

Les services de la direction des affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya de Batna ont distribué des couffins alimentaires à 15 927 familles démunies, a indiqué jeudi, le directeur du secteur, Madani Bousseta.

Le même responsable a expliqué que cette opération qui vise à toucher 20 000 familles à travers l’ensemble de la wilaya au cours des dix premiers jours du mois de ramadan, a également donné lieu à la distribution de 9 406 sacs de semoule de 25 kg. D’autre part, des cargaisons de fruits et légumes de 8 camions ont été offertes par des bienfaiteurs de la commune d’El Mziriâa (wilaya de Biskra) à plusieurs familles de des régions de Teniet El Abed et Menâa, notamment celle ayant enregistré des cas de Covid-19. M. Bousseta a dans ce même contexte relevé que les provisions alimentaires de 21 restaurants du conseil de Soubel el Kheirat de la direction des affaires religieuses et des wakfs, en vue du mois de ramadan, ont été redistribuées aux profit des familles nécessiteuses qui bénéficiaient l’an dernier de repas à emporter. Des instructions ont été données aux responsables de ces restaurants qui n’ont pas pu ouvrir cette année en raison du Coronavirus, pour mettre à jour les listes des familles devant bénéficier de colis alimentaires selon la même source qui a révélé que pas moins 276 000 repas ont été fournis par ces restaurants durant le mois de ramadan de l’année dernière. Le directeur des affaires religieuses et des wakfs a déclaré que tous les colis alimentaires ont été remis aux familles nécessiteuses par le biais des imams et des bienfaiteurs ainsi que l’administration du secteur et ce à la suite de la fermeture des mosquées par mesure de précaution contre le Coronavirus.