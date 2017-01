<span style='text-decoration: underline;'>Cyclisme</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 170 athlètes prennent part à la course régionale cycliste de Rouina</span>

Au total, 169 athlètes activant au sein des jeunes catégories (écoles, benjamins, minimes et cadets) issus de cinq wilaya ont pris part samedi à la course régionale cycliste de Rouina (Aïn Defla). Organisée conjointement par la fédération algérienne de cyclisme, la direction de la jeunesse et des sports (DJS) ainsi que la ligue locale de cyclisme, cette compétition revêt une importance particulière dans la mesure où elle intervient avant l’étape nationale de Aïn Defla prévue du 26 au 28 du mois courant, selon ses organisateurs.

Deux circuits ont été consacrés à cette course, le premier (fermé) destiné aux débutants et aux minimes au moment où le second, réservé aux cadets et disputé sur une distance de 54 km, verra les coureurs traverser les localités Sâadia, Zeddine, Bourached et Sidi Hamou avant de revenir vers Rouina où aura lieu l’arrivée.

Pour le président de la ligue de cyclisme de Aïn Defla, Abderahmane Benzahra, l’objectif de cette compétition est principalement d’ordre technique dans la mesure où il permet aux cyclistes qui y prennent part d’acquérir de l’expérience et de se préparer aux prochaines échéances. Mettant en exergue les bonnes conditions du déroulement de la course, le jeune Boutaïba Mokhtar de l’école de cyclisme de Koléa (Tipasa) a affirmé que cette compétition lui a été bénéfique à plus d’un titre, assurant que son rêve consiste à marcher dans le sillage des champions nationaux de la discipline. Un public nombreux a assisté à cette course qui s’est par moments déroulée sous une pluie battante.