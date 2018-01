<span style='text-decoration: underline;'>Demandes de régularisation dans le cadre de la loi 08/15</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 200 dossiers de citoyens sans trace à Aïn El Türck</span>

Un nouveau scandale, relatif celui-ci au sort de près de 200 dossiers de demandes de régularisation d’habitations, formulées par des citoyens d’Aïn El Türck dans le cadre de la loi 08/15, risque d’éclabousser les ex-élus de l’APC d’Aïn El Türck et peut-être même leurs prédécesseurs.

Rapproché à cet effet, le nouveau maire d’Aïn El Türck, avait déclaré à ce propos « qu’aucune trace de bordereau d’envoi, signalant l’enregistrement de ces dossiers auprès de nos services, n’avait été retrouvée ». Selon une source proche du dossier, les citoyens concernés par les demandes de régularisation de leurs dossiers et déposées auprès du guichet unique, ont saisi la voie de justice pour connaitre le sort réservé à leurs dossiers.

Il va sans dire que cette affaire risque de jeter un autre pavé dans la mare, dans le cas où, la disparition de ces dossiers de régularisation serait liée à la disparition des deux registres administratifs de l’APC, à savoir ceux du guichet unique, retrouvé mais avec des pages manquantes et celui de la conformité, non encore récupéré. Il y a lieu de rappeler que l’enquête menée par les éléments de la police judiciaire relevant de la Sûreté de daïra d’Aïn El Türck et instruite par le procureur de la République près le tribunal d’Aïn El Türck, s’est soldée par la récupération du registre du guichet unique, pendant que celle-ci se poursuit pour la restitution de celui de la conformité, disparu dans les mêmes conditions que le premier.

De même qu’il est à signaler que dans le cadre de cette enquête, déclenchée suite à une plainte de la responsable du service d’urbanisme de l’APC d’Aïn El Türck faisant référence à la disparition des deux registres, l’ex maire d’Aïn El Türck et quatre de ses ex vice présidents, dont l’ex chargé de l’urbanisme ainsi qu’un certain nombre d’agents du service de l’urbanisme, ont été auditionnés par le procureur près le tribunal d’Aïn El Türck. Ceci dit, la disparition mystérieuse de pages entières du registre administratif du guichet unique, risque de dévoiler de graves anomalies qu’auraient voulu dissimuler le ou les auteurs de cet acte.

L’enquête étant en cours, d’une part pour retrouver le registre de conformité et de l’autre pour déterminer les implications des uns et des autres dans le détournement du foncier et/ou l’établissement d’actes administratifs à priori falsifiés, à l’exemple de permis de construire ou d’autorisations de voierie, il va sans dire qu’il s’agit d’un énième scandale qui défraie déjà la chronique locale. D’autres scandales risquent eux aussi de voir le jour, laisse-t-on entendre, relatifs eux aussi au détournement de biens communaux, dont nombre d’entre eux, ont disparu du sommier de consistance de la commune.

Karim Bennacef