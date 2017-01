<span style='text-decoration: underline;'>Naâma</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 200 personnes bloquées par la neige secourues</span>

Près de 200 personnes bloquées par la neige ont été secourues par les éléments de la Protection civile, lors de différentes interventions effectuées ces dernières 48 heures, à travers la wilaya de Naâma, a-t-on appris dimanche auprès des services de cette institution.

Ces interventions, qui se poursuivent à travers certaines zones reculées de la wilaya, ont touché des populations nomades, dont sept (7) familles issues des localités de Bouguerne, Khebbaza, Abdelmoula et El-Hireche Messif et Naâma, en plus d’automobilistes bloqués, suite aux chutes de neige, sur les axes routiers, a précisé à l’APS le lieutenant Slimane Medjahed. Parmi les interventions effectuées, figure une opération ayant permis d’héberger une soixantaine de personnes au niveau de différentes maisons de jeunes, ainsi qu’à la gare routière située à la sortie Nord de la ville d’Ain-Sefra, a-t-il ajouté. Ceci, outre l’évacuation de huit (8) conducteurs de camions (poids-lourds) dans la daïra de Mekmène Benamar et de voyageurs coincés par al neige dans leurs véhicules et des autocars, dans la nuit de jeudi à vendredi, à travers différents axes routiers, a-t-il fait savoir.

Les interventions de la Protection civile se sont soldées également par l’évacuation de neuf (9) personnes près d’Oued Tirkount, sachant que les éléments de la P.C ont mené des opérations similaires dans des zones enclavées et des villages sur le flanc Sud de la wilaya, à l’instar de Mikalis et de Maktaâ Dali. Il a aussi été procédé à l’évacuation de personnes à bord de 60 voitures touristiques et huit (8) autocars, bloqués par la neige sur la RN-6, en plus d’avoir secouru deux personnes s’étant égarées dans la zone d’El-Harmel, près du village d’Abdelmoula, signale-t-on. Des efforts sont déployés pour acheminer des aides (nourritures et couvertures) aux habitants des zones reculées, à l’instar des villages de Tirkount et de Mikalis, selon la même source.