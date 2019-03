<span style='text-decoration: underline;'>16.584 toxicomanes ont bénéficié d’une prise en charge médicale et thérapeutique </span>:<br><span style='color:red;'>Près de 32 tonnes de kif saisies en 2018</span>

Bien qu’elles soient en baisse par rapport à l’année 2017, les quantités de résine de cannabis saisies durant 2018 demeurent importantes. S’agissant des régions ayant connu un taux important des saisies, comme à l’accoutumée, les wilayas de l’Ouest du pays arrivent en tête. Cela renseigne notamment sur la provenance marocaine des différentes drogues saisies d’autant que le royaume chérifien est considéré comme l’un des principaux pays producteurs de cannabis au monde.

En effet, rien qu’en 2018, près de 32 tonnes de résine de cannabis ont été saisies à en croire le dernier bilan de l“Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT).

Donnant plus de détails, la même source a indiqué que les différents corps de sécurité «ont saisi 31.936,386 kg de résine de cannabis saisis durant l’année 2018, en Algérie, dont 61,63% dans la région Ouest du pays ».

Par ailleurs, l’ONLCDT fait état d’une baisse de 39,30% des quantités saisies en 2018, par rapport à l’année d’avant et ce grâce au renforcement du dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières.

S’agissant des qualités de drogues saisies, la même source indique que 28,99% des quantités saisies ont été enregistrées dans la région Sud du pays, 5,05% dans la région Est et seulement 4,33% au centre du pays.

«S`agissant des drogues dures, la quantité de cocaïne saisie en Algérie a très fortement augmenté passant de 6.279,407 grammes en 2017 à 671.887,093 grammes en 2018, soit une hausse de 10.599,85%», explique la même source, en indiquant aussi que «la quantité d`héroïne saisie a, également augmenté passant de 2.120,965 à 4.324,220 grammes durant la même date de référence.

Concernant les substances psychotropes, les services de sécurité ont saisi 1.807.843 comprimés de différentes marques en 2018, soit une augmentation de 50,43%.

Par ailleurs, les opérations de saisies de drogues ont fait état de l’implication de 49.749 individus dont 260 étrangers. Il s’agit d’une hausse de 17,24%, par rapport à 2017.

« Parmi les personnes impliquées, 9.142 sont des trafiquants alors que 25.976 sont des usagers de résine de cannabis et que 7.364 sont des trafiquants de substances psychotropes et 6.916 autres en sont des usagers », précise l’ONLCDT. Et d’ajouter « s`agissant du trafic des drogues dures, il concerne 167 trafiquants 61 usagers de cocaïne et 40 trafiquants et 43 usagers d`héroïne. Concernant les affaires traitées, le bilan de l`Office a enregistré 39.504 affaires en 2018, contre 32.952 affaires en 2017, soit une augmentation de 19,88%. Sur le total de ces affaires traitées, 9.725 sont liées au trafic illicite de drogue, 29.748 autres affaires relatives à la détention et à l`usage de drogue et 31 affaires liées à la culture de drogues ».

Pour ce qui est de la prise en charge médicale et thérapeutique des toxicomanes, plus de 16.500 ont été concernés.

«Au total, 16.584 toxicomanes, dont 6.273 sont âgés entre 16 et 25 ans (37,83%), ont bénéficié d`une prise en charge médicale et thérapeutique durant les neuf premiers mois (janvier-septembre) de l’année 2018 ». Concernant les tranches d`âge des toxicomanes traités, le rapport fait état aussi de 5.537 personnes âgées entre 26 et 35 ans, alors que 3.112 toxicomanes ont plus de 35 ans et 1.662 autres ont moins de 15 ans.

Par ailleurs, le rapport de l“Office a précisé que 9.995 personnes (60,27%) sont célibataires et 3.912 personnes (23,59%) sont mariées.

Par ailleurs, il ressort du rapport de l’ONLCDT 3.085 (18,60%) femmes et 13.499(81,40) hommes. Quant à la situation professionnelle, la même source a relevé que 47,02% sont sans emploi, 39,07% sont des travailleurs et 13,91% des toxicomanes bénéficiaires d’une prise en charge médicale et thérapeutique durant cette même période de référence, sont des étudiants».

Alger: Samir Hamiche