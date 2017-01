<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Les délais de traitement se sont allongés à plusieurs mois</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 36.000 demandes de départ à la retraite à l’étude</span>

Près de 36.000 demandes de départ à la retraite sont à l’étude à Oran, a-t-on appris de sources bien informées qui précisent que les délais de traitement, des nouveaux dossiers, se sont allongés à plusieurs mois.

L’afflux des demandes de départ à la retraite a compliqué le travail des agents de l’annexe de la caisse nationale de retraite qui n’arrivent plus à traiter toutes les demandes dans les meilleurs délais.

Cette dame d’un certain âge, qui a exercé pendant de nombreuses années dans une institution publique, attend depuis deux mois une réponse favorable de la part de la CNR. La vieille dame, qui rempli pourtant toutes les conditions exigées pour profiter de la retraite, a appris que le traitement de son dossier risque de trainer encore quelques semaines de plus en raison de la tension créée par les départs massifs à la retraite proportionnelle. Un autre homme que nous avons interrogé confie qu’il a déposé son dossier en 2016 et qu’à ce jour il n’a reçu aucune réponse. A Oran ils sont des dizaines de milliers de travailleurs à avoir déposé leurs demandes dans plusieurs secteurs d’activité. Dans le seul secteur de l’Education nationale, ils sont des milliers de professeurs et d’instituteurs à avoir déposé leurs demandes de départ à la retraite. Cet état de fait ne concerne pas uniquement le secteur de l’Education, mais, selon une source bien informée, près de 1.200 demandes de départ à la retraite sont réceptionnées, chaque mois, par la caisse nationale de retraite à Oran. La pression sur l’agence principale de Dar El Beida a poussé la CNR à prévoir l’ouverture de nouveaux centres d’accueil dans les daïras pour se rapprocher des retraités. Les candidats à la retraite proportionnelle doivent remplir deux conditions : les années de services cumulées (20 ans minimum pour les hommes et 15 ans minimum pour les femmes) et l’âge (50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes).

H. Maalem