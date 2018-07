<span style='text-decoration: underline;'>Atteinte aux droits de l’enfant </span>:<br><span style='color:red;'>Près de 400 appels au numéro vert enregistrés</span>

La déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente de l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, a annoncé samedi que son instance avait reçu près de 400 appels dénonçant des cas d’atteinte aux droits de l’enfant via son numéro vert «11-11» et son adresse électronique en 2018.

Dans une déclaration à l’APS, à la veille de la célébration de la Journée nationale de l’enfant, célébrée le 15 juillet, Mme Cherfi a affirmé que l’ONPPE «a reçu près de 400 appels dénonçant des atteintes aux droits de l’enfant tant par des citoyens que des enfants eux mêmes via le numéro vert 11-11 lancé en 2018 et l’adresse électronique de l’Organe». Les appels reçus par l’ONPPE concernent des cas d’atteinte aux droits de l’enfant, telles la maltraitance, les agressions y compris sexuelles, la mendicité ou des cas d’abandon, a précisé Mme Cherfi, ajoutant que «des appels sont reçus également de la part de parents désirant obtenir des conseils concernant la mauvaise fréquentation de leurs enfants».

Dès la réception des appels, une visite de terrain est programmée par l’organe qui effectue une enquête sociale pour s’assurer de la véracité des informations reçues, dont le traitement est confié dans la plupart des cas aux services du milieu ouvert relevant du ministère de la Solidarité nationale.

Lesdits services sont composés de sociologues, psychologues et juristes, chargés de la protection sociale de l’enfant au niveau local, et ce en coordination avec les instances et établissements concernés par la protection de l’enfance.