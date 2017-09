<span style='text-decoration: underline;'>Activités de la police des frontières </span>:<br><span style='color:red;'>Près de 5 millions de voyageurs enregistrés en trois mois</span>

La Direction de la police des frontières a contrôlé et surveillé plus de 4,9 millions de voyageurs dont plus de 4 millions nationaux et 880,000 d’étrangers durant la saison estivale de l’année en cours.

Intervenant hier, au Forum de la Police portant sur les mesures prises pour la facilitation de la saison estivale et du Hadj 2017, le commissaire de police Sisalem Youcef de la police des frontières, a présenté le bilan des activités des services de la police des frontières durant les trois mois de la saison estivale. Ainsi, il a précisé que 4 924 626 personnes ont été enregistrées à travers les différents postes frontaliers dont 4 041 693 Algériens et 882 533 étrangers.

Le conférencier a souligné l’existence d’une hausse de 17, 31% par rapport à la même période de l’année écoulée, soit une hausse de 723 228 voyageurs. Détaillant le volant, l’officier de police a précisé que près de 49% des voyageurs ont été enregistrés au niveau des aéroports (sur les 2 429 449 voyageurs, on trouve 1 115 659 Algériens qui ont quitté le territoire national, 943 533 Algériens rentrés, 186 700 étrangers rentrés en Algérie et 183 557 sortis). Pour les frontières maritimes, la police des frontières n’a enregistré que 6% du total des voyageurs. La police des frontières terrestres a traité durant cette même période, plus de 44% du total des déplacements. Dans le même bilan, on constate que les mouvements de déplacements avec la Tunisie, ont connu une hausse de plus de 36% par rapport à la même période de l’année écoulée. Ainsi, il a été question de traiter 2 175 910 voyageurs algériens et 490 874 étrangers contre 1 595 662 voyageurs durant la même période de l’année passée dont 1 186 650 Algériens et 409 012 étrangers.

Par ailleurs, et en prévision de la saison estivale 2017, la Direction de la Police des frontières avait mobilisé 12 000 policiers tous grades confondus pour la sécurisation des différents postes frontaliers (ports, aéroports et terrestres). Le même service a également décidé de réactiver la brigade de surveillance et de contrôle des postes frontaliers, renforcer les barrages et les points de contrôle et aussi mettre en place des postes de contrôle mobiles, a rappelé le commissaire de police. Pour faciliter le déplacement des personnes, la DGSN a décidé de généraliser le travail des brigades navigantes à travers 4 ports (Oran, Skikda, Bejaïa et Mostaganem), en plus de l’expérience du port d’Alger lancée pour la première fois en 2016. La police des frontières avait également procédé au renforcement de ses éléments au niveau des postes frontaliers terrestres et ce, pour réduire le temps d’attente des passagers. Sur la base des résultats enregistrés, les officiers de police qui ont animé la conférence, ont estimé que les interventions des éléments de la Sûreté nationale ont été très positives et ce, vu les moyens humains et matériels mobilisés par la DGSN sur le terrain.

En outre, l’officier de police a indiqué que durant la même période, les services de la police des frontières ont traité 2565 affaires liées à l’activité judiciaire, permettant d’arrêter 2593 personnes dont 714 ont été présentées devant la justice. Pour le conférencier, le taux d’arrestation des voyageurs ne dépasse pas le 0,05% du total du nombre de voyageurs soit 5 personnes sur les 10 000 voyageurs.

À noter, que la police des frontières active dans 36 aéroports, 11 ports et 20 postes frontaliers terrestres. À propos de difficultés qu’ont connues les voyageurs vers la Tunisie durant la saison estivale en terme de temps d’attente pour le passage, l’officier a estimé que le problème ne se trouve pas au niveau des services de police mais il se trouve dans les autres partenaires de la police faisant allusion aux Douanes qui selon lui n’arrivent pas à mobiliser les mêmes moyens humains et matériels que la Police. Le conférencier a soulevé également l’état critique dont se trouvent les postes frontaliers réalisés selon lui durant les années 80.

Alger: Noreddine Oumessaoud