<span style='text-decoration: underline;'>Alger: Ain Taya</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 60 projets touristiques renforceront le parc hôtelier d’ici à 2019</span>

Près de soixante (60) nouveaux projets touristiques à exploiter en 2019, viendront renforcer le parc hôtelier de la capitale, a annoncé le directeur du tourisme d’Alger, Salah Ben Akmoum.

En application du plan stratégique d’Alger (2012-2035), la réalisation des 57 projets touristiques retenus se poursuivait à un rythme «excellent» dans le cadre du renforcement du parc hôtelier, d’élargissement de la capacité d’accueil et de création d’emplois, a déclaré à l’APS M. Ben Akmoum.

Il a précisé à ce propos, qu’une commission ministérielle a effectué récemment une visite d’inspection pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réalisation des hôtels au niveau de la capitale. Une visite dont l’objectif premier consiste à moderniser les donnes et cerner les entraves qui se dressent devant la finalisation des projets qu’elles soient d’ordre administratif, technique ou financier.

Il a rappelé également que ces établissements devront accroître la capacité d’accueil touristique au niveau de la wilaya avec un total de 12 000 lits et créer 9000 emplois environ à la faveur d’un budget de 130 milliards de DA, faisant remarquer que les travaux de réalisation se situaient entre 30 et 70%.

La réception est, elle, prévue en 2017/2018 alors que l’exploitation définitive interviendra en 2019, a-t-il encore dit.D’autre part, M. Ben Akmoum a souligné la concrétisation d’un plan directeur d’aménagement touristique dans le but d’établir le «foncier touristique» qui accuse un «grand déficit», relevant que 5 régions ont, d’ores et déjà, été choisies en vue d’une “extension touristique dont Sidi Fredj, Zeralda est-ouest, Palm Beach et d”autres au regard de leurs naturels, historiques et culturels. Il a relevé dans ce sens, que la capitale comptait parmi les destinations touristiques les plus prisées d’autant plus qu’elle connaissait depuis peu, d’autres formes de tourisme dont le «tourisme des affaires» et les «conférences» avec un nombre global de 2 millions de touristes cette année.

Il a appelé à cet effet, à encourager l’investissement dans le secteur touristique et à s’ouvrir aux initiatives du secteur privé tout en tenant compte du professionnalisme et du rôle de l’Etat en matière de contrôle et de règlementation.

Ainsi, un budget de 60 millions de DA a été dédié à la réalisation d’études sur ces régions outre le plan directeur d’aménagement touristique qui délimitera des parcelles foncières que la wilaya cèdera à l’investisseur conformément à un cahier des charges et ce en 2017.

Selon le même responsable, la modernisation du secteur touristique tendait à faire du tourisme une source de revenu à travers la promotion de la destination Algérie.

Au titre des projets d’aménagement et d’extension des hôtels, il a rappelé que la wilaya avait retenu des projets de réaménagement et modernisation de 20 établissements hôteliers relevant du secteur public afin d’augmenter leur capacité d’accueil et d’améliorer leurs prestations. Des travaux de réhabilitation sont également en cours en vue d’une adaptation aux critères internationaux pour une livraison dans un délai de 24 mois.

Entre autres établissements concernés par l’opération de modernisation et de réhabilitation, figurent les entreprises d’hôtellerie et de gestion touristique publiques de Zeralda et Sidi Fredj ainsi que le centre de thalassothérapie et l’entreprise de gestion hôtelière du Centre et l’hôtel Sable d’or, Essafir et Albert I.

600 agences touristiques et création de 5 ZET

Durant la saison estivale 2017 et conformément à un cahier des charges précis, a été octroyé le droit d’exploitation touristique des plages au nombre de 12, situées dans la zone d’extension touristique (ZET) de la capitale dans le cadre de la loi régissant cette opération et définissant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages ouvertes à la baignade, a confié M. Ben Akmoum. Il a ajouté que le nombre d’agences de tourisme avait augmenté l’année écoulée passant de 400 en 2015 à 600 générant 7000 emplois.

Par ailleurs, le même responsable a estimé important la diversification des destinations et des parcours touristiques proposées tant aux touristes étrangers que locaux dans le but de susciter une compétitivité entre le tourisme thermal, culturel, saharien, côtier et le tourisme dans les montagnes. Evaluant la saison estivale de l’année 2016, il a ajouté estimé qu’elle était «réussie à plus d’un point» avec plus de 4,5 millions d’estivants ayant fréquenté les 72 plages ouvertes à la baignade. Quelque 4 000 emplois ont été créés par la même occasion, a-t-il enfin conclu.