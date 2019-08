<span style='text-decoration: underline;'>Aïd El Adha</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 64.000 commerçants mobilisés pour la permanence</span>

63.990 commerçants seront concernés par la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Adha, c’est ainsi qu’a indiqué le ministre du Commerce Saïd Djellab.

Lors d’une réunion de travail regroupant les cadres du ministère du Commerce, les associations de protection des consommateurs et les organisations professionnelles, le ministre du Commerce a précisé que 5.695 boulangers, 40.491 commerçants en alimentation générale, fruits et légumes et 20.059 activant dans les autres services, sont concernés par cette permanence. Des unités de production seront, en outre, concernées par le dispositif de permanence. 150 laiteries, 284 minoteries et 40 unités de mise en bouteille d’eau minérale seront ainsi mobilisées. Ainsi, le ministre a signalé que le nombre de permanenciers a augmenté de 26% par rapport à l’année dernière. Pour le respect du programme de permanence, 2.222 agents de contrôle seront mobilisés, a-t-il ajouté. Selon lui, depuis l’instauration du dispositif de permanence durant les fêtes de l’Aïd, la situation s’est améliorée avec la disponibilité en quantité de denrées alimentaires.

«Le décret ministériel relatif à la permanence, a eu un impact positif. Les commerçants, de peur d’être sanctionnés, n’ont d’autre choix que d’assurer la permanence. Nous constatons aussi l’ouverture de commerces qui ne sont pas dans le dispositif. Le besoin d’améliorer son chiffre d’affaires vu la grande demande, pousse le commerçant à ouvrir. Ce qui arrange et les consommateurs et les autorités», a souligné Djellab.

Dans le même sillage, la problématique d’un éventuel manque de produits agricoles sur les marchés durant l’Aïd, d’autant que cette fête coïncide avec la fin du week-end, a été évoquée durant cette réunion. «Nous aurons 4 jours de repos». Les marchés de gros seront ouverts et approvisionnés. Le problème se pose au niveau des détaillants qui ne s’y approvisionnent pas. Ainsi, des vendeurs de fruits et légumes inscrits sur la liste des permanenciers, ouvrent avec des étals vides», a noté le ministre, se basant sur le rapport des présidents des organisations des marchés de gros.

Noreddine Oumessaoud