<span style='text-decoration: underline;'>Eté 2018 </span>:<br><span style='color:red;'>Près de 700 décès dans des accidents de la circulation ou des noyades </span>

Les services des la Protection civile ont enregistré durant la période allant du 27 mai au 25 août dernier, près de 700 personnes mortes dans des accidents de la circulation et des noyades.

Ainsi, le bilan de la direction générale de la Protection civile, indique que près de 700 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route ou par noyade au cours de cette saison estivale.

Concernant les accidents de la circulation routière, le communiqué de la Protection civile indique que 528 personnes ont trouvé la mort durant la même période, tandis que 23 841 personnes ont été blessées dans ces accidents. En tout, ce sont 18 355 accidents de la route qui ont été signalés, ce qui a fait augmenter le nombre d’interventions liées aux accidents de la circulation à 29 395.

Les services de la Protection civile évoquent en premier lieu, l’excès de vitesse comme principale cause des accidents. Le non-respect du code de la route intervient en seconde position puis la fatigue qui provoque la baisse de vigilance des conducteurs et aussi la qualité des routes (nationales et autoroutes) qui demeurent impraticables. Il s’agit également du manque d’indications annonçant des travaux.

À travers ce bilan, les éléments de la Protection enregistrent une moyenne de 5 morts par jour sur les routes d’Algérie durant l’été en cours, notamment durant le mois d’août, qui demeure très chaud. Ce qui incite les conducteurs à augmenter la vitesse. Ainsi, il a été enregistré durant les trois premières semaines du mois en cours, des centaines d’accidents de la circulation provoquant 171 décès ainsi que 8 115 blessés. À souligner que le bilan indique que 96 personnes ont trouvé la mort sur les lieux de ces accidents et 3794 autres ont été blessées, entre le 5 et le 18 en cours.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont recensé depuis le début du mois de juin au 28 août dernier, 163 décès en mer, barrages et retenues d’eau. Ainsi, 83 personnes ont trouvé la mort par noyade dans les plages de 14 wilayas côtières. «37 individus ont péri dans des plages surveillées, dont 12 noyés en dehors des horaires de surveillance, alors que 47 autres individus sont décédés au niveau de plages interdites à la baignade», souligne le document qui précise que les wilayas ayant enregistré le plus de décès, sont Bejaia avec 14 noyades, suivie de Jijel avec 13 et Mostaganem avec 10 noyades.

Concernant les noyades dans les plans d’eau (barrages, oueds, lacs, mares, retenues collinaires, piscines et bassins), les éléments de la Protection civile ont enregistré 80 décès. 10 cas de noyade ont été enregistrés dans des barrages, 16 dans des oueds, 32 dans des mares, 11 dans des retenues collinaires et 11 dans des bassins et des piscines.

Alger: Noreddine Oumessaoud