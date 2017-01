<span style='text-decoration: underline;'>Fonds de régulation des recettes</span>:<br><span style='color:red;'>Près de 840 milliards de DA de disponibilités à fin 2016</span>

Même si les déclarations du ministre des Finances ne constituent pas une nouveauté, cela répond néanmoins à ceux qui accréditaient la thèse d’une implosion du pays dans le courant de l’année. Aussi, la sortie du ministre vient remettre les pendule à l’heure, une dizaine de jours après l’entrée en vigueur de la loi de Finances, infirmant par la même, les propos catastrophistes de certains cercles malintentionnés.

Alger: Smaïl Daoudi

Le Fonds de régulation des recettes (FRR) qui a constitué le filet de sécurité qui a évité l’effondrement de l’économie nationale après chute libre des prix du pétrole, est encore alimenté, a assuré, hier, le ministre des Finances. Les disponibilités de ce fonds étaient de l’ordre de près de 840 milliards de dinars à la fin décembre 2016. C’est ce surplus financier qui permettra à l’Algérie d’assurer son équilibre financier pour l’exercice 2017. «Ces ressources sont constituées de 740 milliards de DA, qui est un montant bloqué dans ce fonds du fait qu’il représente le solde minimum obligatoire depuis juin 2016 et du surplus de la fiscalité pétrolière enregistré en 2016, à savoir 98 milliards de DA» a précisé le ministre en marge de la présentation du projet de loi de règlement budgétaire 2014 devant la commission des Finances et du budget de l’APN. Ces chiffres montrent que le FFR était alimenté malgré la baisse des recettes pétrolières. Avec la remontée des prix en 2017, au delà du niveau de références fixé par la loi des finances 2017, le fonds participera pour une partie de l’équilibre des finances pour 2018, dans le cas où le cours du baril de pétrole demeure en l’état.

Pour l’heure, Babaami s’en tient à la cagnotte déjà amassée. «Ces disponibilités seront utilisées pour couvrir le déficit de 2017» a souligné le ministre.

L’intervention du ministre corrige quelque peu l’incompréhension suscitée par la suppression du seuil lié au solde minimal obligatoire du Fonds, fixé à 740 milliards de DA. L’objectif était de pouvoir continuer à absorber partiellement le déficit du Trésor en 2017. Mais cette suppression ne signifiait pas l’assèchement du FFR qui demeure encore ce filet de sauvetage qui aura pour fonction de soutenir les finances du pays qui pourra donc faire la soudure avec une remontée attendue des prix de l’or noir.

Il convient de rappeler qu’à partir de 2015, la fiscalité pétrolière a pris une courbe baissière puisqu’il a été recouvré 2.273,49 milliards de DA, contre 3.388,4 milliards de DA en 2014. A contrario, la fiscalité budgétisée a pris la direction opposée en 2015, s’élevant à 1.722,94 milliards de DA, contre 1.577,7 milliards de DA en 2014. La plus value n’aura été que de 550,5 milliards de DA en 2015, alors qu’elle s’établissait à 1.810,6 milliards de DA en 2014. De fait, le reliquat du FRR a connu une baisse de près de 120% entre 2014 et 2015. Il a été de 2.072,5 milliards de DA à fin 2015 contre 4.408,5 milliards de DA à fin 2014.

Mais ces chiffres, pour inquiétants qu’ils aient pu paraître, n’ont pas provoqué le chaos financier annoncé par certains milieux. Bien au contraire, la croissance a été maintenue et l’inflation maîtrisée durant les deux années de crise. L’on s’attend à ce que 2017 soit moins difficile au plan des recettes et plus intéressante au plan des importations qui devraient baisser encore et assez positive au niveau des exportations qui devraient remonter grâce à l’appréciation des prix du pétrole.