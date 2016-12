<span style='text-decoration: underline;'>Exécutif communal</span>:<br><span style='color:red;'>Présentation du bilan d’activités</span>

Le Cabinet du P/APC d’Oran, a abrité hier, un exécutif communal où a été présenté minutieusement un bilan des activités des différentes commissions. Cette réunion a été l’occasion pour les intervenants d’évoquer les moyens à mettre en œuvre pour valoriser les compétences (ressource humaine) et faire le point sur les finances de chaque division avec transparence durant tout ce mandat.

«J’applique à la lettre les lois de la République et le code communal. Je veux savoir ce qu’il y a dans le fond du tiroir j’ai un an pour faire de l’ordre. Chaque division doit faire son propre pavoisement. L’APC doit réfléchir sur les ressources humaines. Nous avons une superbe organisation dans nos douze délégations communales et il est primordial de savoir que 10650 foyers ont quitté la commune d’Oran. Donc, il faut traiter au peigne fin chaque dossier. L’Etat algérien exige que tout soit débureaucratiser pour le bien être du citoyen dira le maire. Il revient sur les différents projets qui ont été réalisés durant leur mandat».

«La plus grande commune a réussi son pari durant cette année 2016 avec la réalisation du R+3, deux écoles à temps record à Hai El Minzah (Canastel), des crèches, une bibliothèque à El Akid, la Radio Bahia qui est un fleuron de l’Afrique et d’autres réalisations suivront durant le premier trimestre 2017. Il y a une équipe volante de la DPE avec ses 600 travailleurs et celle de la DVC avec ses 200 travailleurs où le curage est devenu permanent. Il est impératif de savoir que la commune d’Oran est une APC pilote de pas mal de projets à travers tout le territoire national comme la Biométrie. La DTNM ou la DUP, elles, aussi sont en train de faire un travail impeccable. Le sport et la culture sont aux normes internationales ajouta-t-il.

Pour sa part, M. Ouaed Mohamed vice-président de l’APC, la mise en concession des grands jardins, la mise en application des taxes ménagères et la convention pour la concession de marchés couverts et des marchés volants, sont autant de facteurs non négligeables pour augmenter les recettes de la commune afin d’assurer une meilleure prise en charge des besoins de la population oranaise en matière de cadre de vie.

«L’APC d’Oran est une équipe qui gagne. Nous avions révolutionné la ville et on doit le rester durant cette fin de mandat. On doit faire une politique de quartier. Le plan de gestion a été signé. Je remercie la mobilisation des élus et ceux de l’administration pour qu’Oran soit un digne représentant de l’Algérie pour toutes les échéances internationales qui l’attendent. M. Abdelghani Zaâlane le wali d’Oran, est à remercier pour toute son aide pour l’APC d’Oran conclut M. Nour-Eddine Boukhatem P/APC d’Oran.

A.Yasmine