<span style='text-decoration: underline;'>﻿Dans un message du chef de l’Etat à l’occasion de la journée du Moudjahid</span>:<br><span style='color:red;'>«Préservons l’indépendance financière de l’Algérie»</span>

Au lendemain de l’entrée en activité du nouveau gouvernement dirigé par Ahmed Ouyahia, le président de la République a saisi l’occasion de la célébration de la journée nationale du Moudjahid pour appeler le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques, à «la solidarité, la mobilisation et à l’unification des rangs afin de mener à bien la bataille du développement et préserver l’indépendance financière de l’Algérie et de sa souveraineté sur le plan économique». Dans son message à la nation, le chef de l’Etat n’a certes pas évoqué ouvertement l’épisode Tebboune, mais souligné la nécessité d’éviter l’éparpillement des forces vives de la nation au moment où le pays fait face à la situation économique et financière, pour le moins, difficile. Ce sont-là les véritables «défis de l’heure», qui oblige les Algériens à «nous imprégner des valeurs de solidarité et d’unité qu’ils véhiculent et qui doivent accompagner tous les acteurs du développement, le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques, en vue de mobiliser toutes les énergies, créer de nouvelles ressources complétant celles du pétrole et préserver à long terme l’indépendance financière de l’Algérie et sa souveraineté sur le plan économique» insiste le chef de l’Etat dans son message.

Le propos est, on ne peut plus clair, et le président de la République estime que «le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques doivent donner l’exemple à notre peuple», en termes de solidarité et de cohésion. Il s’agit, en fait, de capitaliser toutes les énergies du pays «afin que notre pays puisse investir de manière constructive dans les différentes capacités et potentialités de ses enfants», soutient le chef de l’Etat.

Cette solidarité a une fonction essentielle, celle de «mener à bien la bataille du développement», d’autant que la conjoncture «marquée par de multiples pressions extérieures et principalement par une chute vertigineuse des cours du pétrole depuis 3 ans, exige de tous les Algériens et Algériennes, quels que soient leurs postes et fonctions, de mettre à profit tous les atouts et toutes les capacités pour relever ce défi» a écrit le chef de l’Etat.

Le président Bouteflika sait que l’ouvrage n’est pas de tout repos. Et c’est sans doute pour cela qu’il apporte dans son message, l’une des clés de la réussite. «Le développement, la souveraineté et l’indépendance ainsi que toutes les valeurs de notre peuple, impliquent de renforcer l’Etat de droit qui exige à son tour de promouvoir le consensus national et de resserrer les rangs face aux défis du monde contemporain», affirme le président de la République qui, à travers ses propos, responsabilise le gouvernement à accorder à la loi toute l’importance qu’elle est censée requérir.

Cette condition, clairement énoncée, le chef de l’Etat relève le préalable du consensus dans l’accomplissement d’une œuvre politique majeure. Ainsi, pour lui, «le consensus et l’unification de nos forces ont constitué l’objectif principal de mon parcours politique que j’ai eu l’honneur de mener avec vous tout au long de ces années», a-t-il rappelé, non sans évoquer son œuvre civilisationnelle qui a extirpé la violence politique du corps sociale. «En commençant par la concorde civile et en passant par la réconciliation nationale», deux immenses ouvrages politiques qui «ont permis de rétablir la quiétude dans notre pays et d’accomplir de nombreuses réalisations sur tous les plans, au service du peuple algérien», le président de la République a placé les jalons du développement de l’Algérie, mais pas seulement, puisque c’est toujours l’esprit de la réconciliation nationale qui sera convoqué pour dépasser la crise financière.

Alger: Smaïl Daoudi