<span style='text-decoration: underline;'>Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Abdelaziz Belaïd, Abdelkader Bengrina, Azzeddine Mihoubi </span>:<br><span style='color:red;'>Présidentielle: 5 candidats dans les Stratings blocs</span>

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a annoncé, hier, en milieu d’après-midi, la liste des noms des candidats retenus à la présidentielle du 12 décembre. Ils sont cinq candidats officiels à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019. Il s’agit de

Ali Benflis, dont plus de 81.0000 signatures ont été validées. Dans ce lot, l’ancien Premier ministre a réussi à passer le cap des 1200 signatures dans 33 wilayas. Abdelmadjid Tebboune a déposé plus de 100.000 signatures, avec plus de 25 wilayas au dessus de 1200 signatures. Abdelaziz Belaïd (plus de 77.000 signatures, 28 wilayas plus de 1200 signatures), Abdelkader Bengrina (plus de 83.000 signatures 28 wilayas plus de 1200 signes), Azzeddine Mihoubi (plus de 65.000 signatures, 32 wilayas ont dépassé les 1200 signatures).

Le Président de l’Anie, Mohamed Charfi qui en a fait l’annonce, a entamé sa prise de parole par une allocution où il a mis en exergue l’effort déployé par les hommes et les femmes, membres de l’Anie. En 49 jours d’existence, l’Autorité a réalisé un travail titanesque a indiqué M.Charfi. Il en a profité pour remettre à leur place, les voix qui mettaient en doute l’indépendance de l’Autorité qu’il préside. Très volontaire sur un ton sûr et engagé, le président de l’Anie a défendu crânement le travail abattu par son équipe. Il rappellera, au passage, le nombre de prétendants à la candidature qui s’est monté à 143 candidats. Pour M.Charfi, le processus électoral a fait face à une campagne de dénigrement menée tambour battant par des forces qui lui sont hostiles. Cela ne l’a pas empêché d’aller jusqu’au bout du dépôt de candidature. Ils étaient, précise le président de l’Anie, 23 candidats à parvenir à ce stade.

Avec l’annonce de ces candidatures, le processus électoral passera très bientôt à d’autres étapes. L’ANIE transmettra au Conseil Constitutionnel ses décisions relatives aux candidatures. Le Conseil Constitutionnel devra valider, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République, y compris les recours dans un délai de 7 jours à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’ANIE. Il publiera également, cette liste au journal officiel.

Il faut savoir que la loi relative au régime électoral prévoit des conditions pour les candidats à la présidence de la République. Celles-ci sont énoncées dans l’article 87 de la Constitution qui renvoie à d’autres conditions contenues dans la loi organique 16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée par la loi organique 19-08. L’article 139 de cette loi exige le dépôt, par le candidat lui-même, d’une déclaration de candidature à la présidence de la République auprès de l’ANIE contre accusé de réception.

Cette déclaration doit contenir les nom et prénom, la signature, la profession et l’adresse du candidat et être jointe d’un dossier constitué des pièces citées à l’article susmentionné, selon l’article 142 de la même loi qui stipule que le candidat «doit présenter en même temps les formulaires de souscription des signatures individuelles légalisées par un officier public».

Le candidat à la présidentielle, doit, selon cette loi, présenter une liste comportant cinquante-mille (50.000) signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas, ne saurait être inférieur à 1.200.