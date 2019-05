<span style='text-decoration: underline;'>LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL RENDRA SON VERDICT DANS DIX JOURS </span>:<br><span style='color:red;'>Présidentielle: Deux candidats et un processus compromis</span>

Même si l’on ne peut avancer la moindre prévision sur l’attitude des membres dudit Conseil, il est objectivement et politiquement impossible de trouver un minimum de sérieux dans la situation qui prévaut sur la scène nationale. Les cadres du Conseil constitutionnel savent pertinemment qu’ils ne doivent pas se suffire d’une lecture «aveugle » de la loi.

Formellement, sur les 77 candidats ayant retiré les formulaires de candidature, seul deux ont poussé la porte du Conseil constitutionnel. Autant dire que contrairement à l’ambiance qui a prévalu, lors des dépôts de dossiers lors de la présidentielle du 18 avril dernier, les alentours du siège du Conseil constitutionnel étaient déserts et les fonctionnaires de cette institution n’ont pas eu beaucoup à faire, même après le F’tour, puisque les délais courraient jusqu’à minuit, hier.

La désaffection n’aura ainsi pas été totale, puisque les dénommés Abdelhakim Hamadi et Hamid Touahri ont tout de même accompli la phase du Conseil constitutionnel, comme prévu par la loi. Il se trouve, cependant que cette démarche, dont on ne peut prédire la conformité avec la réglementation en matière de pièces constituants le dossier de candidature, semble purement symbolique. Les deux candidats à la candidature n’ont pour ainsi dire aucune chance de convaincre qui se soit. Il reste, tout de même, que légalement, ils ont le droit de candidater et le Conseil a l’obligation d’étudier leur dossier avant de statuer.

«Après expiration du délai légal de dépôt des candidatures, fixé au 25 mai 2019 à minuit, en prévision de la présidentielle du 4 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a enregistré le dépôt de deux dossiers le 25 mai 2019 auprès de son secrétariat général», a justement annoncé le Conseil constitutionnel dans un communiqué, rendu public, hier. Il faut savoir que l’institution dispose d’un délai de 10 jours francs pour rendre son verdict sur la recevabilité des deux dossiers. La loi souligne, en effet, que le retrait du candidat n’est ni accepté, ni pris en compte après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, sauf en cas d’empêchement grave légalement constaté par le Conseil constitutionnel ou en cas de décès de l’intéressé. Même si l’on ne peut avancer la moindre prévision sur l’attitude des membres dudit Conseil, il est objectivement et politiquement impossible de trouver un minimum de sérieux dans la situation qui prévaut sur la scène nationale.

Les cadres du Conseil constitutionnel savent pertinemment qu’ils ne doivent pas se suffire d’une lecture «aveugle » de la loi. Ils sont appelés à prendre en considération les desiderata du mouvement populaire, dont la persévérance a conduit l’ensemble des autres candidats à jeter l’éponge. L’échec du processus à mi-parcours est peut être, considèrent des observateurs, une chance pour le pays qui dispose de plus de 45 jours pour trouver une solution à la crise. En fait de solution, il se dégage présentement une tendance lourde en faveur d’une courte période de transition, dont la seule mission consistera à élire un nouveau président de la République. Les réactions enregistrés, hier et avant-hier, après échec du processus électoral abondent quasiment tous dans un seul sens, celui de l’activation des articles 7 et 8 de la Constitution.

D’ailleurs, la suspension sine die de la présidentielle qui sera visiblement annoncée par l’autorité habilitée pour ce faire, est le fait direct de la volonté populaire. C’est dire que les candidats potentiels ont écouté les Algériens et ont accédé à leur demande pressante. Ce précédent dans l’histoire du pays démontre, si besoin, que le peuple est effectivement souverain. Comme il a rejeté le 5e mandant et l’allongement du quatrième, il a obtenu la démission de l’ancien président et fait échec à la présidentielle du 4 juillet prochain, Il refuse que ce soit le président par intérim et le gouvernement actuel qui organisent l’élection présidentielle, à l’issue d’une courte période de transition. Il devient ainsi clair, qu’au vu de la situation et en application des articles 7 et 8 de la Constitution, les autorités sont sommées de trouver un mécanisme satisfaisant pour donner un prolongement sur le terrain du principe de la souveraineté populaire en attendant de rétablir le suffrage universel.

C’est d’ailleurs, ce mécanisme qui devra déboucher à terme sur le suffrage. Le pays a 45 jours pour y parvenir, tandis que le Conseil constitutionnel devra conclure dans une dizaine de jours…

