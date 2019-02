<span style='text-decoration: underline;'>Il a estimé que la candidature de Bouteflika était sure à 99 % </span>:<br><span style='color:red;'>Présidentielle : Ouyahia affiche la couleur</span>

Sur les conditions dans lesquelles l’élection se déroulera, le patron du RND a plaidé en faveur de la transparence, à travers la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, ainsi que les observateurs internationaux, rappelant que les précédents scrutins étaient «acceptables sur le plan de la transparence».

Le secrétaire général du Rassemblement National Démocratique, Ahmed Ouyahia a affirmé qu’à plus de 99%, le président de la République se présentera à la prochaine élection présidentielle. Dans la conférence qu’il a animée, hier, au siège de son parti, M.Ouyahia n’a pas fait trop dans la nuance. Il a même indiqué que le président de la République adressera bientôt un message aux Algériens. Même si le chef de l’Etat n’a toujours pas affiché ses intentions, il semble donc qu’il n’y a plus de doute à avoir. D’ailleurs, le SG du RND est allé jusqu’à engager les trois autres partis de l’alliance présidentielle, en affirmant que pour celle-ci, M Abdelaziz Bouteflika était «le meilleur choix» pour le pays. «Notre pôle a opté en faveur du président Bouteflika et nous réitérons à cette occasion notre appel pour qu’il présente sa candidature pour un nouveau mandat à la magistrature suprême», a martelé M. Ouyahia.

La conviction du premier responsable du RND tient visiblement dans sa certitude que pareille option relevait d’un choix populaire. De fait à propos de la santé du président de la République, M.Ouyahia rappellera que «le peuple connaît parfaitement (l’état de santé du) Président et a déjà voté pour lui en 2014». La sentence est sans appel à l’intention d’une opposition qui, selon le SG «est libre de s’exprimer à ce sujet», non sans préciser que «le problème de l’opposition avec le chef de l’Etat ne date pas d’aujourd’hui», mais «le peuple a toujours soutenu le Président lors des précédents mandats», a insisté M.Ouyahia.

Cela au plan politique. Sur les conditions dans lesquelles l’élection se déroulera, le patron du RND a plaidé en faveur de la transparence, à travers la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, ainsi que les observateurs internationaux, rappelant que les précédents scrutins étaient «acceptables sur le plan de la transparence».

Ces questions étant évacuées, il y a lieu de relever qu’à côté du soutien qu’il apporte à la candidature du Président, Ahmed Ouyahia estime nécessaire la réunion d’un consensus national pour relever les défis économiques. Mais cela «ne signifie pas qu’il y a une crise politique, mais cela, a-t-il souligné, exige davantage de mobilisation pour relever les différents défis économiques».

Au niveau gouvernemental, l’élection présidentielle suppose la fin de mission de l’exécutif, cela pose la question de la Déclaration de politique générale devant l’Assemblée Populaire Nationale que M.Ouyahia n’a toujours pas présentée. Pour le conférencier, cela se fera avant le 18 avril, conformément à la Constitution révisée en 2016 qui prévoit que le gouvernement doit présenter annuellement à l’APN une Déclaration de politique générale, qui donne lieu à débat sur l’action du gouvernement (article 84).

La présidentielle n’était pas le seul centre d’intérêt de la presse, ni de M.Ouyahia d’ailleurs qui, à une question sur la santé financière du pays, a révélé que les réserves de change du pays ont baissé à moins de 80 milliards de dollars. Et Ahmed Ouyhia de souligner que cet état de fait impose à tout candidat de proposer des «solutions concrètes» pour améliorer la situation économique du pays.

Sur la question de l’émigration clandestine, le secrétaire général du RND a dénoncé de «basses manœuvres politiques» faisant la promotion de ce phénomène, assurant que l’Etat algérien y fait face à travers des mesures juridiques, de prévention et de contrôle.

Observant que cette question fait «vraiment mal», mais n’était pas l’apanage de l’Algérie, il a relevé que «90% des jeunes qui traversent illégalement (la Méditerranée) travaillent dans des champs de tomates et d’oranges alors que plusieurs secteurs en Algérie ne trouvent pas de main d’œuvre».

Au sujet de l’Académie algérienne de la langue amazighe qui a fait l’objet de deux questions des journalistes, le conférencier a précisé qu’avec la nomination de son président et de ses membres, le président Bouteflika qui a finalisé un processus «avec sa sagesse», éliminant ainsi les «causes de la discorde». Et M.Ouyahia de considérer que Tamazight représente un «acquis culturel et identitaire et un ciment supplémentaire pour l’unité du pays». Il a fortement mis à l’index ceux qui commercent avec l’identité de la nation et souligné la cénesthésie «cesser les querelles sur Tamazight». Il dira que «le seul problème qui se pose actuellement, c’est sa graphie». De fait, il appartient aux membres de l’Académie de la déterminer.

