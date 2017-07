C’est demain que le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune rencontrera les partenaires du Pacte National économique et social de croissance, UGTA et Patronat, pour examiner ensemble les points à l’organisation de la prochaine réunion de la Tripartite. Une rencontre qui vient dissiper quelque peu, le supposé malaise, rapportée par la presse entre les trois parties de ce pacte.

Le Premier ministre veut par cette rencontre, aplanir les différends, si tenté qu’il y en a, et garder cette dynamique voulue par le Président de la République qui a de tout insisté sur les vertus du dialogue pour pouvoir avancer sans accrocs vers la concrétisation des objectifs économiques. Pour rappel, le Pacte national économique et social de croissance, avait été signé lors des travaux de la Tripartite tenue en février 2014 à Alger.

Le Premier ministre avait de son côté, clairement affiché sa disposition et son engagement à faire du dialogue un levier important pour rapprocher les points de vue. Ainsi, lors de la présentation du Plan d’action du gouvernement devant le Parlement en juin dernier, Tebboune avait clairement annoncé que le gouvernement s’attellerait «à l’ouverture de canaux du dialogue et de concertation avec toutes les composantes du tissu national, qu’elles soient politiques, syndicales, académiques ou associatives pour expliquer la démarche de l’exécutif, obtenir la confiance et l’adhésion de tous».

Il avait indiqué lors de cette même présentation, que «le Gouvernement est conscient qu’un consensus autour des questions nationales majeures, facilitera grandement la réalisation des objectifs tracés dans son Plan d’action pour la mise en œuvre du programme du président de la République», insistant sur le fait d’arriver à «un consensus national pour gérer la crise économique en vue de préserver l’indépendance et la souveraineté nationale dans la prise de décision».

La rencontre de demain, entrera donc dans ce cadre, même si elle sera une occasion pour apporter les réglages nécessaires qui s’imposent de par la conjoncture économique délicate que traverse l’Algérie depuis près de deux années déjà, avec la crise des prix du pétrole et les fâcheuses conséquences qu’elle a induite sur le matelas financier du pays.

Par Abdelmadjid Blidi