<span style='text-decoration: underline;'>Oran | PATRIMOINE COMMUNAL</span>:<br><span style='color:red;'>Priorité au recouvrement des sources de financement</span>

Le président de l’APC d’Oran M. Noureddine Boukhatem, ne rate pas une occasion pour tracer les grandes lignes du programme de développement, durant ce mandat, jusqu’à l’échéance de 2022, en invitant les membres élus du Conseil exécutif et les cadres techniques et administratifs, à fournir beaucoup d’efforts, afin de faire de la ville, une commune digne des grandes cités, du bassin méditerranéen.

Même le secrétaire général, M. Fakha Benaoumer, met souvent à profit, la tenue de séances de travail pour rappeler aux responsables, les textes de loi, fixant les prérogatives de l’exécutif, ainsi que les attributions des différentes commissions, ainsi que celles des délégués des douze secteurs urbains, pour une gestion efficace des délégations communales, (Secteurs urbains), en adéquation avec le Code communal).

Les priorités de la feuille de route, pour cette nouvelle échéance, sont largement débattues, en sachant que la concrétisation des projets nouveaux et anciens, nécessite un budget qui en cette période, subit la loi des restrictions. Devant une telle situation, les élus ont convenu, de se consacrer au recouvrement impératif des créances, qui, pour les panneaux publicitaires, les loyers du patrimoine immobilier impayés, les taxes dues à la collectivité locale, la location des espaces pour les terrasses des cafés qui ne sont pas toutes honorées. «L’essor de la ville en dépend» signalera le maire, à l’horizon des 19èmes Jeux Méditerranéens de 2021».

Tous les secteurs d’activité, les insuffisances dans l’éclairage public dans certains quartiers, la situation de la voirie, l’environnement qui constitue un volet important dans le statut de la ville, sont passés en revue, avant de parler du plan d’action à court et moyen termes.

Ils polarisent les activités de l’APC. Sur ce dernier volet, la feuille de route a connu un début d’exécution, avec l’opération d’assainissement de l’espace urbain, envahi par des dizaines de panneaux publicitaires, plantés dans la plus grande anarchie, sur des endroits interdits par la réglementation et sans contrepartie financière. Le recours à une réaction énergique, visant le démantèlement de ce mobilier qui agresse l’environnement, est à l’ordre du jour. De plus et afin de parachever la modernisation des services, il a été décidé d’informatiser, dans les plus brefs délais, le département du personnel, afin de remettre de l’ordre dans la gestion des ressources humaines pour «répartir les agents et cadres à des postes qu’ils méritent».

Le système de la collecte des ordures ménagères et son exploitation, par la Division de l’Hygiène et de l’Assainissement (DHA), a été également remodelé, en même temps que la situation des entreprises ERMESO, Oran Vert et Oran Propreté, conventionnées avec l’APC d’Oran, pour intervenir dans l’éclairage public, les espaces verts et l’enlèvement des ordures ménagères. Enfin, les membres de l’exécutif ont suggéré, l’ouverture rapide du parc communal des ventes de véhicules d’occasion, sur le site des anciens abattoirs. Une ressource financière non négligeable, pour renflouer les caisses de la commune, qui, il faut le rappeler, sont au rouge.

Abdallah.B