<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Prise en charge de l’achèvement du projet du circuit international de cyclisme</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a annoncé, jeudi à Mascara, la programmation d’une séance de travail prochaine au siège de la wilaya, qui sera consacrée à l’examen de l’achèvement des travaux du projet du circuit international de cyclisme en cours de réalisation à Mascara.

En inspectant les travaux de réalisation de ce circuit dans le cadre d’une visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné qu’une séance de travail sera tenue prochainement avec les des cadres du ministère et ceux de la wilaya pour chercher les voies et moyens de réévaluation de ce projet pour l’achever, estimée à 1 milliard DA.

«En dépit du montant élevé demandé, ce projet, premier du genre au niveau national, a une importance et une valeur ajoutée pour le secteur du sport en Algérie et le cyclisme en particulier d’où la nécessité de dégager une solution de financement», a-t-il déclaré. Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara, Mehdi Naoui a indiqué que les conditions techniques nécessaires pour le classement de cette structure comme piste olympique apte à abriter des manifestations internationales ont augmenté le coût de réalisation de 900 millions à 1,9 milliard DA, soulignant que la réalisation de la piste en bois et d’une toiture pour sa capacité d’accueil est importante.

Le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Kerbouaa Mabrouk a valorisé ce projet et le choix de la wilaya de Mascara pour l’abriter, en affirmant que cette piste peut réaliser facilement un grand rendement financier une fois achevée. Il a cité, dans ce sens, la programmation de stages pour des équipes préparant des compétitions mondiales en Afrique du sud qui dispose d’un circuit similaire annexé à celui de Zurich (Suisse). Kerbouaa a ajouté que le circuit de Mascara peut être transformé en centre international avec coopération technique et matériel de la Fédération internationale de cyclisme.

Le même responsable a fait savoir que des équipes de plusieurs pays ont contacté la Fédération algérienne de cyclisme pour des stages au circuit d’Annaba qui accuse des défaillances, ajoutant qu’il est possible de les orienter vers l’infrastructure de Mascara une fois réalisée. Le ministre a exprimé, lors d’une rencontre avec des associations juvéniles et sportives locales, sa satisfaction du rythme de réalisation du programme du secteur dans la wilaya qui a bénéficié de 239 projets pour un coût de 8,5 milliards DA dont la plupart ont été réceptionnés et dix sont en voie d’achèvement. El Hadi Ould Ali a inspecté, lors de sa visite, plusieurs projets dont celui d’un stade de football à Sig d’une capacité de 20.000 spectateurs qui sera livré au premier semestre de l’année prochaine.