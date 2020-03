<span style='text-decoration: underline;'>Tiaret</span>:<br><span style='color:red;'>Prise en charge des préoccupations des citoyens portant sur l’eau potable et les routes</span>

Le wali de Tiaret Mohamed Amine Dramchi a rassuré les citoyens quant à la prise en charge de leurs préoccupations inhérentes notamment à l’alimentation en eau potable, l’entretien et la réalisation des routes, lors d’une visite d’inspection jeudi dans les dairas de la wilaya.

M. Dramchi a souligné, lors de sa visite d’inspection dans les communes de la daira de Mechraa Sfa, que la décision de prise en charge immédiate de plusieurs préoccupations liées à l’eau potable et l’ouverture des chemins a pour objectifs de désenclaver des zones éloignées. Ainsi, un budget est réservé pour la réhabilitation des chemins de wilayas (CW 2 et 11) dans leurs tronçons relevant de la daira de Mechraa Sfa et l’ouverture de pistes à travers les communes de Mechraa Sfa, Rahouia et Meghila. Le même responsable a donné des instructions aux chefs de dairas et présidents d’APC pour un recensement précis des besoins de la wilaya en habitat rural qui est l’une des préoccupations de la population des zones éloignées liées à la vocation agro-pastorale de la wilaya de Tiaret, en collaboration avec le ministère de l’Habitat.

Il a fait savoir qu’il a instruit le directeur de la santé et de la population de faire un inventaire précis des salles de soins et des établissements de santé dans les zones reculées nécessitant réfection et réhabilitation. Il a également chargé l’Inspection générale d’élaborer un rapport détaillé sur les écoles qui n’offrent pas de repas chauds. Lors de cette visite, un exposé d’alimentation de 280 logements des cités Bouzid Soudani et Abdelkader Ferroukh en éléctricité a été présenté. Le projet se trouve en cours de procédures, de même que l’alimentation de l’école primaire «Frères Kadari» de la commune de Mechraa sfa en énergie solaire.

La visité a été également marquée par la pose de la première pierre de la réalisation d’un lycée de 1.000 places, la réouverture d’un bureau de poste à Kharouba, qui a fait l’objet de réfection et le recensement des préoccupations des citoyens des zones isolées.