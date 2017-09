Prise en charge et amélioration du cadre urbain

Les 80 concessionnaires privés, chargés de la collecte des ordures ménagères, attendent toujours le recouvrement de leurs créances, impayées pour certains, depuis l’année 2014. Ces acquéreurs de camions poubelles dans le cadre du dispositif ANSEJ, ont été aussitôt installés en sous-traitants de l’APC d’Oran pour la collecte des déchets, comme si cette mission fondamentale ne nécessitait aucun savoir-faire, aucune exigence ou profil particulier, aucun sens de l’engagement et du sérieux, dans l’accomplissement des tâches. Au bout de deux ou trois années d’activités, on allait vite se rendre compte, que rien de fondamental ne différenciait ces opérateurs privés, des structures communales chargées depuis toujours de cette activité. Sauf peut-être en matière d’entretien du matériel, qui au niveau de la division de l’Hygiène de l’APC laisse à désirer. Par ailleurs, on pouvait penser, que la répartition de cette mission entre la Direction de l’Hygiène communale et les nouveaux opérateurs privés, allait alléger les charges communales et favoriser une certaine rationalisation, dans l’organisation et le fonctionnement des structures communales. Il n’en est rien. Les contrats de concession aux privés, de la collecte des ordures ménagères, ont été signés sans que personne ne songe à une nécessaire réorganisation de ce secteur vital, pour l’amélioration du cadre de vie collectif. Après la grève déclenchée par les opérateurs privés pour réclamer le paiement de leurs prestations, Oran allait rapidement atteindre le seuil de saleté insupportable. Cet état des lieux déplorable, allait évidemment être pris en charge par le nouveau Wali à travers des mesures d’interventions urgentes, inscrites au registre de plusieurs campagnes de mobilisation citoyenne, pour le nettoiement des quartiers. Au détour d’une visite au siège de la DHA, le responsable local a été surpris et choqué, de constater l’ampleur du laxisme et de l’incompétence qui ont conduit à l’immobilisation d’une grande partie du matériel roulant, déclaré «en panne». Cela rappelle, à s’y méprendre, les pannes récurrentes des autobus de la vieille Régie municipale des transports, qui, au final, a conduit l’entreprise à la dissolution par la faillite, sans que personne à l’époque, entre responsables et agents, ne soit inquiété par une quelconque enquête sur les sabotages et les vols de pièces détachées. Au contraire, les «syndicalistes» de l’ex-RMTUO, ont exercé, leur «pouvoir de pression» pour intégrer, vingt ans plus tard, l’entreprise de transport de Wilaya ETO, qui venait d’être créée. La suite on la connait. A Oran, rares sont ceux qui disent à très haute voix, ce que tout le monde pense à propos de l’organisation et du fonctionnement de l’APC en général et des services de l’Hygiène en particulier. Avec ses 43 élus, près de 7 000 cadres et agents, de très nombreux locaux, un parc de véhicules important, des moyens matériels considérables et surtout des sources de revenus potentielles inexploitées, la Mairie d’Oran devrait en principe, pouvoir fonctionner et mener avec succès toutes ses missions. Mais il se trouve, que l’APC d’Oran ne fonctionne pas, «dans des conditions normales». Le déficit de compétence, le laxisme, les carences et les dysfonctionnements, marquant pratiquement tous les secteurs d’activités, sont à l’origine de cette stagnation, voire régression permanente, dans la prise en charge et l’amélioration du cadre urbain.

Par S.Benali