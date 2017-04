<span style='text-decoration: underline;'>Salles de cinéma Es- Saâda et le Maghreb</span>:<br><span style='color:red;'>Prise en charge officielle par l’ONCI</span>

Officiellement l’ONCI a pris en charge les deux salles de cinéma Es- Saâda et le Maghreb, après la passation de consigne avec la régie communale de l’APC d’Oan. Selon une source bien informée au niveau de cette administration «un contrat de sept ans a été signé entre les deux parties».

En effet, Depuis que le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi lors de sa dernière visite à Oran, a annoncé que la gestion des salles de cinéma sera transférée à l’Office national de la culture et de l’information. Cette dernière (ONCI) a lancé officiellement son programme «Ciné-office 2017», avec la projection du film La Land de Damien Chazelle à la salle El Mouggar et ce, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et le DG de l’ONCI, Lakhdar Bentorki. A Oran, les deux salles de cinéma Es-Saâda ( ex- Colisée) et le Maghreb (ex-Régent) sont dans le programme. Cette sortie nationale, lance officiellement, le programme de l’ONCI de projection de films internationaux, suite à la signature des contrats d’acquisition de films avec d’autres compagnies pour leurs projections. Ce programme, placé sous l’égide du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Le premier responsable du secteur de la culture a affirmé que « ce programme est un élan nécessaire pour donner un nouvel essor au cinéma et l’emmener vers le public ». Rappelant dans le même sillage de cette politique de relance de l’activité cinématographique, que l’ONCI s’est engagé dans le réaménagement des salles de cinéma à travers les wilayas du pays. Qualifiant le public algérien de «féru du 7e art».

A.Yasmine