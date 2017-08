<span style='text-decoration: underline;'>ASMO </span>:<br><span style='color:red;'>Prison ferme pour les agresseurs de l’entraîneur Louafi Salem</span>

L’agression au couteau dont a été victime l’entraîneur de l’ASMO Louafi Salem, après sa rixe avec le responsable du stade Bouakeul, n’est pas resté sans conséquences.

Rappelons, que lors de la reprise des entraînements la semaine passée, les responsables du club et l’entraîneur Laoufi Salem, ont eu une prise de bec avec le responsable du stade Bouakeul et les choses se sont envenimées l’après-midi de la même journée quand les joueurs ont trouvé les portes du stade fermées. Plus grave encore, une personne a agressé littéralement Louafi d’un coup de couteau et les joueurs ainsi que le responsable Oumamar aspergés de bombes lacrymogènes. La police s’est en effet saisie de l’affaire et une enquête a suivi son cours. Hier, les mis en cause ont comparu devant le juge du tribunal d’Oran. Le verdit est tombé avec 3 années fermes de prison pour l’agresseur au couteau, quant au responsable du stade Bouakeul, il a été condamné à une année de prison ferme assortie de 20 millions de cts d’amende. On y reviendra pour d’amples informations sur cette affaire.

B.Sadek