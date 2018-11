<span style='text-decoration: underline;'>Le verdict rendu le 27 novembre</span>:<br><span style='color:red;'>Procès du propriétaire d’une radio électronique poursuivi pour diffamation</span>

Le verdict concernant le procès d’un proprié- taire d’une radio électronique, poursuivi pour diffamation, sera rendu le 27 novembre par le tribunal de Ziadia de Constantine. Lors de la première audience du procès qui s’est ouvert mardi, dans lequel le nommé A.Z. est accusé outre de diffamation, d’insulte à l’égard d’un activiste associatif et d’atteinte à la vie privée, le parquet a requis, à l’encontre du mis en cause une peine d’emprisonnement de trois ans assortie d’une amende de 100.000 DA, tandis que la défense composée de plusieurs dizaines d’avocats a plaidé l’acquittement. L’accusé avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt fin octobre dernier suite à des plaintes déposées contre lui pour diffamation.