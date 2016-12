<span style='text-decoration: underline;'>EHU D’ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Prochain congrès international sur les urgences médico-chirurgicales</span>

Le premier congrès international sur les urgences médico-chirurgicales se tiendra à l’EHU d’Oran, du 21 au 22 janvier prochain, avec la participation de spécialistes nationaux et étrangers, a-t-on appris, jeudi, auprès du comité d’organisation.

Les communications du congrès ont été regroupées dans deux catégories les urgences médicales, englobant la cardiologie, la pneumologie, la gastroentérologie, la neuro-vasculaire, la neurologie et la réanimation, ainsi que les urgences chirurgicales, avec plusieurs spécialités, en l’occurrence, la traumatologie, la chirurgie vasculaire, la chirurgie maxillo-faciale et la chirurgie thoracique. Plusieurs thèmes ont été retenus pour ce congrès, tels que la gestion du stress et des conflits au quotidien des Urgences et la gestion des traumatisés crâniens du bénin au grave. Des thématiques paramédicales seront, par ailleurs, au programme de ce congrès, en l’occurrence le rôle de l’infirmière d’accueil et d’orientation dans la gestion des flux aux Urgences, l’apport des quick test dans la prise en charge des plaies aux Urgences, et les ambulanciers Smur. Des ateliers et des workshops axés sur trois thèmes sont prévus, ajoute-t-on de même source.