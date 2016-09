<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span> :<br><span style='color:red;'>prochaine sortie de la première promotion du master “Réseaux et système de Télécommunications avancés”</span>

prochaine sortie de la première promotion du master “Réseaux et système de Télécommunications avancés”

Oran : prochaine sortie de la première promotion du master “Réseaux et système de Télécommunications avancés”

L’institut national des Télécommunications et des TIC “Abdelhafid Boussouf” d’Oran célèbrera, à la fin du mois en cours, la sortie de la première promotion du master “Réseaux et système de télécommunications avancés”, a-t-on appris du directeur de l’établissement, Rachid Nourine.

Quelque 32 étudiants (16 filles et 16 garçons) ont suivi cette formation, complémentaire à celle d’ingénieur d’Etat en télécommunications, a-t-il précisé.

Ce nouveau master “permettra aux étudiants de postuler à des formations doctorales ici en Algérie ou à l’étranger, en attendant que l’institut puisse ouvrir sa propre formation doctorale, objectif pour lequel le master a été initié”, a encore précisé Rachid Nourine.

Pour la nouvelle année 2016-2017, l’institut retiendra 100 nouveaux bacheliers et 10 étudiants étrangers parmi les quelque 1.800 candidats qui ont émis le v£u de rejoindre l’établissement, a indiqué le même responsable, soulignant le v£u de plus en plus grand des nouveaux bacheliers à rejoindre l’INTTIC.

Par ailleurs, la direction de l’institut s’est fixé , pour l’année 2016/ 2017, l’objectif d’améliorer ses programmes et de développer des partenariats de recherche avec le secteur socioéconomique.

La clôture de l’année de formation 2015-2016 a été marquée par la sortie d’une promotion de 122 Ingénieurs d’Etat en télécommunication dont 4 étudiants étrangers, rappelle-t-on.