<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Production de 29.000 quintaux d’agrumes prévue</span>

Une production avoisinant les 29.000 quintaux d’agrumes (oranges) est prévue dans la wilaya d’Oran sur une superficie productive de 223 hectares au titre de la saison agricole en cours, a-t-on appris de la direction des services agricoles (DSA).

La cueillette des oranges sera lancée au début du mois de novembre prochain pour se poursuivre jusqu’à mars prochain avec une production qui devra dépasser la quantité de la saison écoulée grâce à la pluviométrie enregistrée cette saison, selon le service production à la DSA. Parmi les variétés récoltées dans les zones de Misserghine et Boutlélis figurent la clémentine, Washington Naval, et Tomson Naval. Cette culture a enregistré ces dernières années un bond qualitatif en termes de production à la faveur de la maitrise des techniques, l’extension de la surface agricole, le soutien de l’Etat aux producteurs et les actions de vulgarisation et de suivi par les services concernés. La wilaya d’Oran a réalisé une production de 28.315 qx d’agrumes sur une superficie de 211 ha, soit une hausse de 3.000 qx par rapport à la saison 2016-2017.