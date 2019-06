<span style='text-decoration: underline;'>Campagne moissons-battage à Chlef </span>:<br><span style='color:red;'>Production prévisionnelle de plus d’un million de qx de céréales</span>

Une production de plus d’un million de qx de céréales (toutes variétés confondus) est attendue, à Chlef, au titre de la présente campagne moissons-battage, selon les prévisions de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya.

«Nos services tablent sur une production de plus d’un million de qx de céréales», a indiqué le DSA Mohamed Bouali, en marge de l’ouverture, mardi, de la campagne 2018/2019, à partir de la commune d’Abou L’hassane, signalant la mobilisation de tout les moyens nécessaires à son bon déroulement. Dans sa déclaration à l’issue du coup d’envoi officiel de cette campagne, le wali Mustapha Sadek a fait part de l’acquisition, cette année, de 15 nouvelles moissonneuses- batteuses, ayant porté le nombre de moissonneuses dans la wilaya à pas moins de 247 unités. Le chef de l’exécutif, auquel ont été exposés les doléances de nombreux agriculteurs et associations du domaine, s’est engagé «à œuvrer pour réunir toutes les conditions et moyens matériel nécessaires en vue d’assurer le succès de cette campagne moissons- battage», a-t-il assuré. Dans une déclaration précédente à l’APS, le directeur de la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) de la wilaya, Tahar Aboura avait signalé que les capacités de stockage de la wilaya sont estimées à 690.000 qx, au moment où la CCLS de Chlef prévoit, pour la présente campagne, la collecte d’un volume global de 520. 000 qx de céréales, soit en léger recul comparativement à la précédente campagne 2018, siège d’une collecte de 580.000 qx, avait-il fait savoir. De nombreux agriculteurs présents ont exprimé leur ½ satisfaction à l’égard des bonnes conditions de déroulement de cette campagne moissons -battage , notamment concernant la disponibilité des moyens matériels et la facilitation des procédures de déchargement et stockage », ont-ils estimé.