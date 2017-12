La capitale, plus précisément les grands espaces d’exposition des Pins maritimes accueillent depuis avant-hier, le Salon de la production nationale. Il y a de quoi être fier, mais après «l’euphorie» suscitée par ces belles réalisations de nos entreprises, majoritairement privées, il serait temps, de dire aussi quelques vérités qui blessent. Parmi ces vérités, il y a une petite «histoire d’incompétence», que certains refusent d’admettre. Celle de ne rien savoir du comment fonctionne le monde, en dehors de nos frontières et qui est capitale pour bon nombre de patrons.

Et pour cause, il se trouvera toujours des hommes d’affaires qui, pour expliquer le petit milliard de dollars d’exportation, hors hydrocarbures, s’en prennent à l’administration. En fait, ces patrons-là, sont un peu spéciaux. Il leur suffit de tenter d’ouvrir la bouche pour qu’on devine automatiquement, ce qu’ils vont nous communiquer. Très simple en fait. L’administration est chargée de tous les maux de la création. C’est qu’elle a bon dos, l’administration. Toute proportion gardée, elle nous fait penser à ce chien qui aboie pour empêcher les gens d’entrer dans la propriété et ne laisse passer que ses maîtres.

On veut bien croire nos patrons, lorsqu’ils jurent sur le Coran, qu’ils n’ont rien à voir avec les propriétaires de la demeure, gardée par ledit chien. C’est d’ailleurs pour cela, qu’ils le noient à la première occasion. Et puis, il a beau ne pas être leur chien, comme ils disent, il demeure, que l’animal (comprenez l’administration), a franchement bon dos. L’autre caractère que notre administration partage avec la race canine, est bien sûr son silence. L’administration ne cause pas. Alors c’est très facile de lui faire du rentre-dedans.

Ils ne vont pas faire la grève nos patrons, ce n’est pas leur vocation, mais ils continueront de marquer le coup et ne leur parlez surtout pas de leurs pairs marocains, tunisiens, libanais, chinois qui travaillent plus qu’ils ne parlent. Ce n’est pas pareil, vous répondront-ils, ces gens-là n’ont pas le pétrole. Mais qu’ils sachent donc, que les Algériens ont de la mémoire et qu’un jour, ils finiront par comprendre ces petites astuces qui leur font croire que si le pays est dernier de la classe en matière d’exportations hors hydrocarbures, les patrons n’y sont pour rien.

Par Smaïl Daoudi