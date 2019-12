<span style='text-decoration: underline;'>Conservation des forêts</span>:<br><span style='color:red;'>Programme de reboisement de 240 ha aux monts d’Oran</span>

La wilaya d’Oran a bénéficié, d’un programme national de réhabilitation des monts forestiers portant le reboisement sur une surface s’étendant sur 240 has pour le renouvellement du couvert végétal et la préservation de l’écosystème a-t-on appris lundi auprès de la conservation des forêts.

Dans ce cadre, la plantation d’arbres sur une superficie de 160 ha a été entamée au niveau des Plateaux d’Arzew (est d’Oran) par trois entreprises privées pour un délai de deux années, a indiqué le conservateur des forêts de la wilaya. Cette opération intervient après les incendies enregistrées de 2012 à 2014 dans la région nécessitant le renouvellement du couvert végétal par la plantation d’’arbres forestiers (eucalyptus, acacia et caroube), a fait savoir Khachmani Larbi, soulignant que 90 pour cent des forêts que recèle la wilaya d’Oran sont situés au niveau des montagnes. Les plateaux d’Arzew ont fait l’objet, avant ce programme, d’une opération de régénération d’une surface de 40 ha dont 24 à Arzew, qui se poursuit.

Inscrit dans le cadre du programme de reboisement d’une surface de 80 ha lancé l’année dernière et ciblant aussi la zone montagneuse «Safra» dans la commune de Boutlélis sur une durée de deux ans, ce projet est initié par la direction régionale de génie rural. Le programme national de boisement et reboisement concrétisé au niveau des domaines nationaux boisés est suivi par les subdivisions forestières concernées par cette opération.

Il a pour objectifs de protéger les montagnes contre l’érosion, de même que des infrastructures de base et des terres agricoles, d’augmenter l’étendue du patrimoine et de préserver l’écosystème en plus de lutter contre la pollution, a-t-on souligné. Une opération de plantation d’arbres est prévue jeudi à Gdyel avec la participation de la direction de wilaya des moudjahidine à l’occasion de la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960.