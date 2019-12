Quatre communes de la wilaya de Tissemsilt bénéficieront du programme de soutien au développement local durable et d’activités sociales dans le nord-ouest algérien, a-t-on appris mercredi à Tissemsilt du directeur opérationnel de ce programme.

Samir Boukhalfa a indiqué, lors d’une rencontre d’explication de ce programme qui entre dans le cadre de coopération entre l’Algérie et l’Union Européenne( UE), organisée à l’initiative du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, que ce programme concerne les jeunes chômeurs, les femmes au foyer et les personnes aux besoins spécifiques de quatre communes, à savoir Sidi Lantri, Sidi Boutouchent, Sidi Abed et Melaab. Le programme de développement local durable et des activités sociales au profit des wilayas du nord ouest de l’Algérie, sera d’un «important impact» pour les bénéficiaires à travers la formation, l’accompagnement et l’orientation, leur garantissant un revenu dans plusieurs domaines tels que l’agriculture, l’élevage ovin, l’apiculture, le tourisme, l’artisanat et les forêts, a-t-il affirmé.

Le même responsable a souligné que le socle de ce programme repose sur les moyens de soutien aux projets ciblés, signalant que 14 jeunes diplômés de l’université, issus des communes concernées sont bénéficiaires.

Ils disposent d’une attestation d’inscription au niveau de l’Agence de développement social (ADS) au programme de formation et sont appelés à accompagner les intervenants dans cette opération de façon durable et développer les contenus de la formation théorique de manière à les rendre pratiques jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes, pour accompagner ensuite les catégories vulnérables et nécessiteuses. L’Agence de développement social est chargée de ce programme d’un coût global de 43 millions d’euros dont 23 millions d’euros financés par l’Algérie et 20 millions d’euros par l’Union Européenne, a-t-il indiqué Pas moins de 24 communes réparties à travers six (6) wilayas du pays, à savoir Aïn Defla, Chlef, Médéa, Saïda, Tissemsilt et Tiaret sont concernées par ce programme, a-t-on relevé de même source.

Cette rencontre a vu la participation du wali de Tissemsilt, Salah El Affani, des présidents des assemblées populaires des communes bénéficiaires, des chefs de daïras de Lardjem, Theniet El Had et Ammari, des responsables des directions des services agricoles (DSA), du tourisme et de l’artisanat et de la conservation des forêts et des représentants des dispositifs d’emploi ainsi et d’organisations professionnelles.