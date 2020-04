<span style='text-decoration: underline;'>ASMO | En prévision du mois de Ramadhan </span>:<br><span style='color:red;'>Programme individuel de préparations varié pour les joueurs</span>

En confinement, en raison de la pandémie du COVID-19, qui ne cesse de se propager, les joueurs asémistes commencent à se lasser. Et comme la trêve risque encore une fois d’être reportée au delà du 19 avril par les Autorités nationales, l’entraineur en chef Laoufi Salem, par crainte d’un relâchement général, a pris ses devants pour travailler en collaboration avec le préparateur physique, Baghdad Belarbia.

Cela pour la prise en charge de la préparation individuelle de chaque joueur, pour donner des consignes strictes en plus d’un programme adéquat durant cette période, notamment celle du mois de Ramadhan. Le préparateur physique de l’équipe asémiste, affirme que le staff technique trouve des difficultés pour préparer chaque élément à distance et individuellement. Certains joueurs ont du mal à s’entrainer et d’autres moins sérieux, n’appliquent pas à la lettre le programme spécial d’entrainements qui leur a été remis. En tout cas, le programme pour le mois de Ramadhan sera varié pour éviter la lassitude. Vu que cette période de Ramadhan est cruciale, Laoufi Salem et Baghdad Belarbia devront trouver des solutions nécessaires pour ramener les joueurs, en plus de l’entrainement physique, à respecter le régime alimentaire pour ne pas prendre du poids, ce qui aura de néfastes conséquences sur leur état de forme à la reprise des entraînements collectifs. Ainsi, la gestion de cette période est un véritable casse-tête pour le staff technique. Toutefois, et en dépit des appréhensions du coach Laoufi Salem, la prise de conscience des joueurs est plus qu’importante.

Des joueurs plus sérieux n’ont jamais cessé d’encourager leurs coéquipiers à travailler davantage et avec sérieux. Ils lancent un appel aux joueurs afin qu’ils prennent au sérieux les recommandations du staff technique pour le maintien de leur forme physique. Mais il n’en demeure pas moins que pour la reprise, c’est le flou total.

Suite à l’arrêt de la compétition le mois de mars dernier, les joueurs sont contraints de suivre un programme de travail individuel pour la cinquième semaine de suite. Ils sont certes, ennuyés de travailler en solo et pour la plupart dans des conditions difficiles, en raison de l’absence d’espaces où s’entraîner. Tous les joueurs sont dans la confusion, quant à la reprise de la compétition annoncée pour cette fin du mois d’avril, c’était sans tenir compte de la propagation de la pandémie. Actuellement, il est quasiment impossible d’annoncer le déconfinement.

B.Sadek